¿Quiénes son las ocupantes que viajaban en la aeronave desaparecida en Chocó? Estos son sus nombres

Las autoridades suspendieron este domingo por las condiciones meteorológicas adversas las operaciones de búsqueda de una patrulla aérea que perdió comunicación cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá, con cinco personas a bordo, y que se habría accidentado. Por lo pronto, mientras se retoman esas labores a primeras horas de este lunes, se conocieron las identidades de las personas que viajaban esa aeronave: se trata de las cuatro integrantes de una patrulla aérea y el piloto. El alcalde de Condoto, Gustavo Elías Hincapié, confirmó que las labores fueron suspendidas debido a las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa de esa zona del oeste del país.



La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m., en inmediaciones del cerro Tatamá. Posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en esa zona, ubicada a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR, por sus siglas en inglés) de Pereira, por lo que la Aeronáutica Civil activó los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).



¿Qué se sabe de las personas desaparecidas?

Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y de localidades vecinas, de acuerdo con información de la Alcaldía. Se trata de Perla Constanza Alvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Junto con el piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que las autoridades y comunidades locales se articularon a las labores y que el Ejército desplegó un helicóptero para apoyar el rastreo aéreo, aunque de momento no han podido establecer el punto exacto en el que se encuentra la aeronave. La búsqueda se concentra en una zona rural del municipio de Tadó, cerca de una comunidad indígena, según información entregada por habitantes de esa zona de Chocó.

La Aeronáutica Civil mantiene coordinación con la Policía, el Ejército y organismos de socorro para continuar las labores de localización, mientras investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se preparan para ingresar al área una vez las condiciones permitan el acceso.



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*Con Efe