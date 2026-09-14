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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente en Bogotá: motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón

Grave accidente en Bogotá: motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón

De acuerdo con información de Bogotá Tránsito, el siniestro vial ocurrió sobre la avenida Centenario con carrera 123, en sentido occidente-oriente.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Grave accidente en Bogotá: motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón
Motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón, occidente de Bogotá -
Bogotá Tránsito

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes en el occidente de Bogotá. Al parecer, un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una volqueta en la localidad de Fontibón, según informó Bogotá Tránsito a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el siniestro vial ocurrió sobre la avenida Centenario con carrera 123, en sentido occidente-oriente. La emergencia fue reportada hacia las 6:30 de la mañana y obligó a la activación de los protocolos de atención por parte de los organismos encargados de la movilidad en la capital.

Accidente entre volqueta y motociclista dejó una persona muerta

La información preliminar señala que en el hecho estuvieron involucrados una volqueta y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta habría fallecido en el lugar de los hechos, situación que llevó a las autoridades a catalogar el caso como un siniestro vial con fatalidad.

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Tras conocerse el accidente, unidades de Tránsito Bogotá fueron asignadas al punto para coordinar las labores de atención y garantizar la seguridad de los demás actores viales que se movilizaban por este importante corredor del occidente de la ciudad. Además, las autoridades informaron que un grupo de criminalística se desplazó hacia el lugar con el fin de adelantar la inspección técnica correspondiente y recolectar los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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ÁNGELA URREA PARRA
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