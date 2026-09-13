Pico y placa en Ibagué del 14 al 18 de septiembre de 2026: así funcionará la norma

La medida de restricción vehicular conocida como pico y placa continúa vigente en la ciudad de Ibagué como parte de las estrategias orientadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión en los principales corredores viales de la capital tolimense. Esta disposición está dirigida a los vehículos particulares y cuenta con un esquema de rotación reglamentado por la Secretaría de Movilidad de Ibagué. A continuación, se presenta un informe sobre la aplicación de esta medida de tránsito, sus horarios, excepciones y sanciones aplicables.



Así será el pico y placa en Ibagué esta semana

Para la semana hábil en curso, la medida opera conforme a la rotación definida para el segundo semestre de 2026 por parte de las autoridades municipales. El mecanismo restringe la circulación vehicular en el perímetro urbano de la ciudad de acuerdo con el último dígito de la placa del automóvil particular. La distribución de la restricción asigna dos dígitos específicos por cada jornada laboral, cubriendo los días comprendidos entre lunes y viernes.

Las autoridades locales reiteran que esta programación busca equilibrar el tránsito vehicular y evitar congestiones en los puntos críticos de la capital. Por esta razón, se aconseja a los propietarios de automóviles consultar periódicamente los canales oficiales de la administración municipal con el fin de informarse sobre posibles modificaciones temporales o decretos especiales que se puedan emitir.



Cómo funciona el pico y placa en Ibagué

El funcionamiento del pico y placa en Ibagué se basa en limitar el tránsito de vehículos particulares de acuerdo con la terminación numérica de su placa. Durante el segundo semestre de 2026, la restricción se aplica de manera continua en la jornada comprendida entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. Este horario abarca la mayor parte del perímetro urbano de Ibagué.

Adicionalmente, la administración municipal sostiene la implementación del beneficio denominado "hora valle", dirigido de manera exclusiva a los vehículos matriculados en Ibagué. Esta figura permite transitar durante ciertos periodos específicos en los días en que el vehículo tiene restricción, sujeto a la reglamentación estipulada por la norma vigente. Según la Secretaría de Movilidad, el acatamiento de esta medida contribuye directamente a optimizar los tiempos de desplazamiento en la ciudad.



Qué días hay pico y placa en Ibagué

La regulación del pico y placa en Ibagué rige de forma única y exclusiva en días hábiles, es decir, de lunes a viernes. La medida no aplica los días sábados, domingos ni festivos.

Para el segundo semestre de 2026, el esquema de rotación por días y dígitos de placa está estructurado de la siguiente manera:



Lunes: vehículos con placas terminadas en 6 y 7.

Martes: vehículos con placas terminadas en 8 y 9.

Miércoles: vehículos con placas terminadas en 0 y 1.

Jueves: vehículos con placas terminadas en 2 y 3.

Viernes: vehículos con placas terminadas en 4 y 5.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a revisar de forma constante los canales oficiales para verificar cualquier ajuste a este calendario.

A qué vehículos no aplica medida de pico y placa en Ibagué

La normativa municipal establece una serie de exenciones para garantizar la movilidad de ciertos servicios esenciales y modalidades de transporte. Los tipos de vehículos exentos de la restricción de pico y placa en Ibagué corresponden a:



Motocicletas.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Vehículos oficiales.

Vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Vehículos de servicios públicos domiciliarios.

Las demás excepciones vigentes se encuentran reguladas por la normatividad local de la ciudad y pueden estar sujetas al cumplimiento de requisitos específicos estipulados por la administración municipal.



Multas y sanciones por incumplir Pico y Placa en Ibagué

Los conductores que transiten durante los horarios y días restringidos sin estar amparados por alguna exención legal serán objeto de sanciones de tránsito. Conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el incumplimiento de la medida conlleva una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Asimismo, la infracción contempla la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito. Los organismos de movilidad recuerdan que el respeto a la restricción previene multas e inmovilizaciones, al tiempo que reduce la congestión vial y optimiza el desplazamiento de los habitantes de Ibagué.