Pico y placa en Medellín del 14 al 18 de septiembre de 2026: así funcionará la restricción

La medida de restricción vehicular conocida como pico y placa continúa vigente en el municipio de Medellín y en los demás territorios del Valle de Aburrá, funcionando como una estrategia central orientada a optimizar el flujo del tránsito y disminuir los niveles de congestión vial. Esta norma aplica de manera diferenciada para vehículos particulares y motocicletas, mediante un esquema de rotación que se define semestralmente por parte de las autoridades de tránsito competentes. El cumplimiento constante de esta regulación busca favorecer la transitabilidad y evitar embotellamientos en los principales ejes del área metropolitana.

Cómo funciona el pico y placa en Medellín

La restricción del pico y placa se encuentra operativa de lunes a viernes, durante la franja horaria comprendida entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.. Para los vehículos particulares, la aplicación de la norma se determina a partir del último número de la placa. Dentro de esta categoría se incluyen automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos.

Por su parte, para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos y ciclomotores, el criterio de restricción se establece considerando el primer dígito de la placa. En lo relativo al servicio público de taxis, la programación opera mediante un calendario específico fijado de forma independiente por las autoridades de movilidad



Pico y placa en Medellín esta semana

El pico y placa rige exclusivamente durante los días hábiles, de lunes a viernes. Por ende, la restricción no opera los días sábados, domingos ni festivos, a excepción de situaciones extraordinarias en las que los organismos de tránsito emitan disposiciones especiales.



Para el segundo semestre de 2026, la rotación asignada para los días laborales es la siguiente:



Lunes: Vehículos con restricción según los dígitos 5 y 8.

Martes: Vehículos con restricción según los dígitos 1 y 4.

Miércoles: Vehículos con restricción según los dígitos 0 y 2.

Jueves: Vehículos con restricción según los dígitos 3 y 6.

Viernes: Vehículos con restricción según los dígitos 7 y 9.

Las autoridades locales reiteran la recomendación de consultar los canales oficiales de información de manera constante, toda vez que la rotación se modifica cada semestre



A qué vehículos no aplica medida de pico y placa en Medellín

La reglamentación establece exenciones específicas encaminadas a promover el uso de tecnologías sostenibles y garantizar la accesibilidad vial. Entre las tipologías exentas figuran los vehículos eléctricos, híbridos y con tecnologías limpias, siempre que se encuentren debidamente registrados en observancia con la normativa legal vigente.



En adición, la restricción no aplica en ciertos corredores viales principales reglamentados por la administración distrital, entre los que se incluyen sectores del Sistema Vial del Río, la Avenida Regional y la Autopista Sur, junto a otros tramos habilitados. De igual modo, la medida queda sin efecto en los corregimientos de Medellín. Puesto que las excepciones pueden presentar ajustes según la regulación en curso, se sugiere revisar previamente las disposiciones oficiales



Multas y sanciones por incumplir Pico y Placa en Medellín

Los conductores que circulen infringiendo los horarios o días de restricción quedarán sujetos a la aplicación de sanciones económicas impuestas por las autoridades de tránsito. La inobservancia de la norma conlleva la imposición de una multa formal.

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Asimismo, las autoridades están facultadas para realizar la inmovilización del vehículo, en conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. La ciudadanía debe recordar que el acatamiento de la restricción es clave para mitigar la congestión vial metropolitana.

