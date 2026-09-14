Hallan un apartamento bajo un puente en Bogotá: tenía colchones, muebles y tapetes

Lo que parecía un simple cambuche terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más llamativos de las autoridades en Bogotá. Durante una intervención realizada en el puente de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén, funcionarios del Distrito descubrieron una vivienda improvisada equipada con muebles, colchones, tapetes, utensilios de cocina y decenas de objetos que ocupaban gran parte del espacio público. La estructura, que fue calificada por las autoridades como una especie de “apartamento”, generaba preocupación entre residentes y transeúntes por problemas de seguridad, consumo de sustancias y acumulación de residuos.



La intervención fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con apoyo de varias entidades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá. El operativo permitió recuperar una amplia zona que había sido ocupada de manera irregular y que, según las denuncias ciudadanas, se había convertido en un foco de inseguridad para quienes transitaban diariamente por el sector.



Apartamento debajo de un puente en Bogotá sorprendió a las autoridades

El hallazgo se produjo durante una jornada de recuperación de espacio público en el norte de la capital. Al ingresar al bajo puente, los funcionarios encontraron un lugar acondicionado para vivir, con diferentes espacios destinados al descanso, el almacenamiento de pertenencias y la preparación de alimentos. Entre los objetos encontrados había colchones, muebles de madera, ropa, maletas, cobijas, zapatos, tapetes y utensilios domésticos.

Las imágenes divulgadas por las autoridades mostraron una acumulación considerable de elementos distribuidos bajo la estructura vial, razón por la cual en redes sociales muchos usuarios comenzaron a referirse al lugar como un “apartamento de lujo”. Sin embargo, el Distrito explicó que se trataba de una ocupación informal del espacio público que se había extendido progresivamente con el paso del tiempo.

¿Un apartamento debajo de un puente? Tal cual. En la cll. 170 con cr. 15 encontramos un cambuche con muebles, colchones, utensilios de cocina, estupefacientes, machetes y otros elementos.



Más de 40 personas del Distrito y @PoliciaBogota intervinimos el lugar: retiramos 6… pic.twitter.com/t2pB7E2lzu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 11, 2026

Según la administración distrital, la ocupación había reducido la movilidad peatonal y generado condiciones que afectaban la convivencia en el sector. Además, vecinos habían expresado su preocupación por el deterioro ambiental derivado de la acumulación de residuos y por la percepción de inseguridad que existía en la zona.



Uno de los principales resultados de la operación fue la recuperación de aproximadamente 200 metros cuadrados de espacio público que permanecían ocupados por estructuras improvisadas y diversos enseres. Durante la jornada, los funcionarios desmontaron cuatro cambuches o construcciones no convencionales instaladas bajo el puente.



Las labores incluyeron además el retiro de cerca de seis toneladas de residuos acumulados en el lugar. Para ejecutar la limpieza fue necesaria la participación de personal especializado y el apoyo de varias entidades distritales encargadas de la gestión del espacio público y el manejo de desechos.

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En el operativo participaron cerca de 40 funcionarios de diferentes organismos, entre ellos el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén y la Policía. Las autoridades aseguraron que la recuperación de este corredor busca devolver las condiciones de seguridad y tránsito peatonal para miles de ciudadanos que utilizan diariamente esta conexión vial en el norte de Bogotá.



Inseguridad, consumo de drogas y denuncias ciudadanas motivaron el operativo

De acuerdo con la versión oficial, la intervención fue impulsada por múltiples reportes de la comunidad. Habitantes del sector señalaron problemas relacionados con hurtos, consumo de sustancias psicoactivas y acumulación de basura en los alrededores del puente. Estas situaciones habrían generado temor entre los peatones e incluso motivado cambios en las rutas habituales de algunos ciudadanos.

Durante el procedimiento también fueron encontrados elementos asociados al consumo de estupefacientes. Adicionalmente, la Policía reportó la incautación de dos machetes y un teléfono celular ubicados en el sector intervenido. Las autoridades informaron que en el lugar residía un habitante de calle a quien la Secretaría Distrital de Integración Social le había ofrecido en diferentes oportunidades alternativas institucionales, entre ellas hogares de paso y acompañamiento psicosocial. No obstante, el espacio continuó siendo ocupado hasta la reciente intervención.

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Con el desmonte de las estructuras y la limpieza del área, el Distrito espera evitar nuevas ocupaciones irregulares y mejorar las condiciones de convivencia en este importante punto de la localidad de Usaquén. La recuperación de los 200 metros cuadrados busca garantizar nuevamente el uso seguro del espacio público para residentes y transeúntes del norte de la ciudad.

ÁNGELA URREA PARRA

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