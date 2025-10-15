En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así cayó alias Adriancito, peligroso cabecilla del Tren de Aragua, en Antioquia: usaba una fachada

Así cayó alias Adriancito, peligroso cabecilla del Tren de Aragua, en Antioquia: usaba una fachada

Adrián José Rodríguez Gudiño era uno de los diez criminales más buscados en Venezuela y lo señalan por delitos como secuestro, extorsión y homicidios.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Así cayó alias Adriancito, peligroso cabecilla del Tren de Aragua, en Antioquia: usaba una fachada

Publicidad

Publicidad

Publicidad