Así era la relación entre Silvana Torres y padre de la niña que fue asesinada en Manizales

El barrio San Sebastián, en Manizales, fue el escenario de un crimen que ha dejado a Colombia en estado de conmoción. Antonella Torres López, una niña de tan solo dos años y once meses, murió tras ser atacada con un arma blanca en el apartamento donde vivía junto a su madre, Silvana Torres, de 19 años, quien hoy es la principal sospechosa del asesinato.

El hecho ocurrió el pasado sábado 26 de julio en el quinto piso de la torre 10, en la Ciudadela del Norte. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos desesperados de la menor. La niña fue trasladada de inmediato al SES Hospital Universitario de Caldas, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio.

A pesar de los esfuerzos médicos, incluyendo maniobras avanzadas de reanimación y una toracotomía de urgencia, Antonella falleció minutos después. Una herida profunda en el cuello fue la que terminó con su vida.



Esto contó el padre de la menor sobre su relación con Silvana Torres

En medio del dolor, el padre de Antonella, Juan Camilo López, ofreció su testimonio al medio La Patria, al que contó cómo era su relación con su hija y con la madre, Silvana Torres.

“Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí. Ella sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y lo hizo”, expresó con la voz entrecortada. Además, recordó cómo vendió su moto para financiar el baby shower de Antonella, cómo caminaba largas distancias para darle dinero a la madre durante el embarazo y cómo, tras el nacimiento, intentó varias veces formar un hogar estable.

"Después ella quedó en embarazo de la niña y desde el primer mes estuve ahí, aún era estudiante. Me iba o venía a pie del Sena solo para darle el dinero de los pasajes y para que ella comprara sus vitaminas en el embarazo. Estudiaba en la noche y aunque tenía amigos que me ayudaban con el transporte, había vendido mi moto para hacer el baby shower de mi hija, que fue espectacular, dijo Juan Camilo.

“Me humillaba, me decía que no me amaba, pero que yo era solo suyo. No me permitía llevarme a Antonella con mi familia. Me hacía daño constantemente, pero yo solo quería estar con mi hija”, relató.

También, el padre de Antonella contó que Torres le impedía ver a la niña: "Muy pocas veces me permitía traerla a estar con mi familia, porque se pasaban de sobreprotectores cuando se trataba de estar con Antonella".

"Yo, con tal de estar con mi hija iba siempre a verla y cada que viajaba a San Sebastián ella, si no estábamos juntos, me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger, trataba de incomodarme siempre", añadió.

El hombre también agradeció el apoyo recibido de la comunidad y de las autoridades locales, especialmente por la atención psicológica que le han brindado en medio del duelo.



La pena a la que se enfrenta Silvana Torres

Silvana Torres, quien también resultó herida tras haberse autolesionado con la misma arma, fue hallada por la Policía en el apartamento y trasladada a un centro médico. Allí, según información conocida durante la audiencia de legalización de captura, habría confesado que atacó a su hija “en un momento de ira”. Posteriormente, intentó quitarse la vida al darse cuenta de lo que había hecho.

Actualmente, permanece bajo custodia en una clínica de salud mental mientras se recupera físicamente. La Fiscalía anunció que será imputada por el delito de homicidio agravado contra menor de 14 años, lo que podría significarle una pena de entre 33 y 50 años de prisión.

La familia paterna de Antonella emitió un comunicado en el que pidió respeto por la memoria de la niña y solicitó abstenerse de difundir imágenes del momento en que fue trasladada al hospital. La tragedia ha movilizado a la comunidad, que ha organizado velatones y expresiones de solidaridad con el padre y la familia de la menor.

“Esperamos justicia. No siento odio, siento tristeza. Hay mucha gente sufriendo, tanto en mi familia como en la de ella”, concluyó el padre al medio mencionado.

