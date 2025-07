La mujer que estaba en la casa donde Silvana Torres habría asesinado a su hija: Policía da detalle

El pasado sábado 26 de julio, el conjunto residencial San Sebastián, en la comuna Ciudadela del Norte de Manizales, fue escenario de una tragedia que estremeció a todo el país. Una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre gritos provenientes del quinto piso de la torre 26. Minutos después, la Policía encontró una escena desgarradora: una niña de dos años y once meses yacía gravemente herida junto a su madre, identificada como Silvana Torres, de 19 años.

“Sobre las 11 de la mañana unos niños, inclusive vecinos del sector de San Sebastián, alertan a las unidades que teníamos recorriendo a pie esta jurisdicción sobre gritos en una de las torres, en uno de los apartamentos”, relató el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, en entrevista con Noticias Caracol.

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a la menor y a su madre “tendidas en una de las habitaciones ensangrentadas”. La menor, según precisó, aún tenía signos vitales, por lo que fue trasladada al SES Hospital Universitario de Caldas. Allí ingresó en paro cardiorrespiratorio a las 11:40 a.m., y pese a los esfuerzos médicos —que incluyeron una toracotomía de urgencia—, falleció a las 12:15 p.m. por un shock hipovolémico derivado de múltiples heridas.

El hecho ocurrió en la torre 26 de un conjunto de viviendas de interés social, donde la comunidad fue la primera en alertar sobre lo que estaba pasando. Según el comandante de la Policía, fueron “los niños, vecinos del sector”, quienes dieron aviso a las autoridades sobre los gritos y el llanto que escuchaban desde el apartamento. “Estas unidades llegan allá y encuentran la escena. La escena, pues: a la madre de la menor y a la menor tendidas en una de las habitaciones. Se activa a través de la línea de emergencia la estructura médica y también la presencia de diferentes capacidades de la Policía Nacional, obviamente servicio de vigilancia inicialmente la zona de atención correspondiente, pero también tratándose de una menor a la Policía de Infancia y Adolescencia y tratándose de una mujer, la patrulla púrpura”, explicó el coronel Figueroa.

El oficial indicó que, en los primeros minutos, no se entendía bien el contexto de lo sucedido. “Fueron ya pasados unos minutos cuando se entiende sobre la posibilidad o la presunta agresión que habría hecho la madre sobre la menor”, añadió.

Mientras las autoridades intentaban auxiliar a la madre y su hija, otra mujer se desvanecía frente a la escena: la abuela de la menor y madre de Silvana. Según explicó el coronel Figueroa, esta mujer fue la primera en ingresar al apartamento tras el ataque. “La abuela totalmente consternada. La señora se desmaya. Fue también atendida por las unidades y es cuando trata de contar que había salido un momento, solo una hora de la vivienda a hacer unas compras y que cuando regresa se encuentra que su hija y su nieta están dentro de la habitación bañadas en sangre y obviamente empieza a pedir socorro”, señaló el comandante a Noticias Caracol.

La presencia de la abuela en la escena fue clave para activar los protocolos de emergencia y su testimonio resultó fundamental en las primeras diligencias del caso. De acuerdo con las autoridades, Silvana Torres vivía con su hija Antonella y con su madre en ese mismo apartamento.

La Policía indicó que el ataque se habría producido en momentos en que la joven estaba sola con la menor. En el lugar, además del cuerpo herido de la niña y las lesiones autoinfligidas de la madre, se hallaron un arma cortopunzante, un teléfono celular y varias cartas escritas a mano por Silvana. Estos elementos fueron incautados y están siendo analizados por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

Además del drama vivido dentro del apartamento, se reportó que miembros de la comunidad intentaron agredir a Silvana Torres cuando se enteraron de lo ocurrido. “La madre también fue atendida y, como ha sido de comunicación de opinión pública, es claro que la comunidad del sector trató de agredirla, impidiendo el trabajo de la Policía de auxiliar. Obviamente se le prestó toda la seguridad”, señaló Figueroa.

Aunque la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, Silvana Torres no aceptó los cargos durante la audiencia. Por decisión de una jueza de control de garantías, la joven deberá permanecer con medida de aseguramiento en centro carcelario.



Silvana Torres podría enfrentar hasta 50 años de cárcel por la muerte de su hija en Manizales

Durante las diligencias de urgencia realizadas por las autoridades, también fue entrevistado el padre de Antonella, quien había terminado su relación con Silvana Torres varios meses atrás. Según explicó el coronel Dave Anderson Figueroa al canal, “se tomó también algunas entrevistas por parte de los actos urgentes y manifestó sencillamente desconocer cuáles serían los móviles de esta presunta agresión de la madre”. Las declaraciones del hombre fueron breves y reflejan el desconcierto ante un hecho para el que, según indicó, no tenía ningún tipo de antecedente o advertencia.

La información recopilada por la Policía indica que la madre de la niña era quien tenía la custodia y el cuidado de la menor desde la ruptura con su expareja. Silvana vivía en el apartamento junto a su hija y a su madre, en una dinámica familiar que no había presentado alertas previas ante las autoridades. El coronel Figueroa también se refirió a este punto. Según dijo, Silvana Torres no tenía antecedentes psiquiátricos ni judiciales registrados, y tampoco existían denuncias sobre su seguridad o la de la menor. “Fue algo también que revisamos: si tanto la mujer como la menor habían sido objeto de alguna medida o alguna situación judicial que hubiese denotado algún riesgo sobre cualquiera de las dos y no tenemos ningún registro”, aseguró.

En entrevista con Noticias Caracol, la abogada penalista y defensora de derechos humanos Jennifer Cotacio explicó que la pena por este delito oscila entre los 380 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

“La pena en este tipo de casos es más o menos entre 380 meses a 600 meses de prisión, que es lo mismo que decir entre 40 y 50 años. La pena a imponer depende de las circunstancias de punibilidad, de mayor o menor punibilidad. Desconocemos de manera precisa cuál es la teoría del caso que va a manejar la defensa”, dijo Cotacio.

Aunque en medios se ha especulado sobre el posible uso de la figura de inimputabilidad —argumentando una supuesta incapacidad de la joven para comprender la ilicitud de sus actos por algún trastorno mental o condición psicológica—, fuentes de la Fiscalía aclararon a Noticias Caracol que “en la audiencia la defensa jamás ha argumentado eso” y que por tratarse de una menor de edad, el desarrollo de las audiencias permanece bajo reserva.

