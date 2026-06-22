Así estará el clima en Bogotá y Colombia durante la última semana de junio: ¿habrán lluvias?

La última semana de junio llegará con cambios importantes en las condiciones meteorológicas de Colombia. Mientras el país iniciará con fuertes precipitaciones en varias regiones, a mediados de semana se registrará una disminución de las lluvias antes de que estas vuelvan a intensificarse en amplios sectores del territorio nacional hacia el jueves y el viernes.



Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente informe, en el que presentó el pronóstico del estado del tiempo para el periodo comprendido entre el 22 y el 26 de junio de 2026.

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De acuerdo con la entidad, las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía serán las más afectadas por las precipitaciones durante los primeros días de la semana. Para la capital del país, el Ideam prevé condiciones relativamente favorables durante gran parte de la semana. Según el pronóstico, predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias de baja intensidad en sectores del occidente de la ciudad.

Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 20 grados. Aunque Bogotá no aparece entre las zonas con mayores acumulados de precipitación durante la semana, el aumento de las lluvias previsto para los últimos días podría favorecer algunas precipitaciones aisladas en sectores del departamento de Cundinamarca.



Lunes 22 de junio

El inicio de la semana estará marcado por el paso de la onda tropical número 17, fenómeno que favorecerá lluvias fuertes especialmente en la región Pacífica y el noroccidente de la región Andina. Los mayores acumulados se esperan en Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Durante la tarde y la noche también se pronostican precipitaciones en sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Meta, Vichada, Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán las condiciones secas.

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Martes 23 y miércoles 24 de junio

El Ideam anticipa una reducción gradual de la actividad lluviosa durante el martes 23 y el miércoles 24 de junio. El martes persistirán lluvias fuertes en la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y sectores de la Amazonía, mientras que en las regiones Caribe y Andina las precipitaciones serán más dispersas.

Para el miércoles, los modelos meteorológicos indican que podría ser el día con menor actividad lluviosa de toda la semana.Aun así, se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, Arauca y algunas zonas de la Amazonía.

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En San Andrés continuarán las condiciones de tiempo seco.

Jueves 25 de junio

El panorama cambiará nuevamente a partir del jueves 25 de junio. El Ideam prevé un aumento generalizado de las lluvias en buena parte del territorio nacional, especialmente en sectores del Caribe occidental, la región Pacífica, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía.

Durante la tarde y la noche podrían presentarse precipitaciones importantes en departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Meta, Casanare y Arauca.

Asimismo, aumentará la nubosidad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde podrían registrarse algunos chubascos.

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Viernes 26 de junio

La tendencia al incremento de las precipitaciones continuará el viernes 26 de junio. Según el Ideam, serán probables lluvias y tormentas eléctricas en diferentes momentos del día en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Durante la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en Magdalena, Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo.

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Para el archipiélago de San Andrés se esperan lluvias de moderadas a fuertes, especialmente cerca de la isla de San Andrés.

Ante el panorama previsto para esta semana, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las alertas por posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas y corredores viales.

La entidad también pidió precaución frente a la ocurrencia de tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales, así como evitar actividades al aire libre durante eventos meteorológicos severos.

Además, insistió en la importancia de prevenir incendios de cobertura vegetal mediante el manejo adecuado de residuos y el control de fogatas, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co