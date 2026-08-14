Presidente De la Espriella propone un “Plan Marshall” para reconstruir al Chocó tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Chocó y tras hacer un recorrido por Quibdó, felicitó a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y al alcalde Rafael Andrés Bolaños porque “han hecho un trabajo excepcional, estamos muy articulados con el Gobierno nacional” en medio de la tragedia que vive Colombia por el terremoto, que deja cerca de 300 muertos. (Lea también: Vicepresidente Restrepo da balance de ayudas humanitarias para damnificados en Chocó tras terremoto)

El mandatario afirmó que “de esto salimos juntos, Colombia es un país que está acostumbrado a renacer cada tanto en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño. Lo que sí les digo es que lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos como sociedad porque la reconstrucción de la patria es un imperativo”, señalando que “Dios les pone sus batallas más fuertes a sus mejores soldados”.

Para la reconstrucción del departamento, que aseguró “ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera”, el presidente sugirió “un plan especial, un Plan Marshall”, para brindarle a la región “el lugar que se merece”. Agregó: “Mi corazón, mis fuerzas, mi espíritu están con todas las víctimas y con todos estos territorios que han sido olvidados y ahora devastados por la naturaleza, tenemos que reconstruirlos, hay una gran labor por delante y estoy comprometido en ello” porque, insistió, “abandonaron al Chocó a su suerte y es momento de reivindicarle, y lo voy a hacer yo, que soy un hijo también de la provincia”.



De la Espriella reiteró que “la reconstrucción de Colombia la hacemos entre todos, sin distingo políticos, sin ideologías, porque lo que está bien no tiene color político y lo que está bien es meterle la mano al Chocó y a todos estos pueblos que han sido abandonados a su suerte y que merecen un lugar importante, y que merecen el reconocimiento y que merecen que el Estado haga presencia con inversión social, con oportunidades, con seguridad, y eso lo vamos a lograr”. (Lea también: Terremoto en Chocó: cumpleaños de una niña de 3 años conmovió en un albergue de damnificados)



#Colombia | En su recorrido por Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella habló con Noticias Caracol sobre el plan que se adelanta para atender a los damnificados por el terremoto



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/OvNuC4GXW5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 14, 2026

Publicidad

¿Qué es el Plan Marshall?

Después de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado de EE. UU., George C. Marshall, pidió crear un programa para la reconstrucción de Europa ante el “temor a la expansión comunista y el rápido deterioro de las economías europeas”, según señala la Oficina de Historia del Departamento de Estado. El Congreso aprobó la Ley de Cooperación Económica en marzo de 1948 y autorizó una financiación de más de 12.000 millones de dólares que se implementó exclusivamente en la Europa Occidental.

Con el Plan Marshall, resurgió la industria europea, se atrajo inversión y se estimuló la economía estadounidense. Con este programa también se institucionalizó el concepto de los programas de ayuda exterior del país norteamericano.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL