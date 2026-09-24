Así fue el rescate de niña de 2 años que estaba reportada como desaparecida en Ubaté, Cundinamarca

Fue encontrada una niña de 2 años de edad que desapareció en el municipio Ubaté, departamento de Cundinamarca, el pasado 20 de septiembre. De acuerdo con la madre de la menor de edad, se sabía que quien estaba con ella era su propio padre. El Gaula del Ejército Nacional fue el que efectuó la operación en la que rescataron a la niña en zona rural de Paime, en el mismo departamento.



"En desarrollo del Plan Ayacucho Plus del Ejército Nacional y de la ofensiva que adelanta la Décima Tercera Brigada contra el secuestro y la extorsión, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de Cundinamarca, lograron en las últimas horas la recuperación de la niña Salomé Vásquez Sánchez, de 2 años de edad", se lee en un comunicado del Ejército.

"Atrás, por atrás está la niña. Por atrás, por aquí atrás está", se le escucha decir a uno de los uniformados durante el operativo, poco antes de que rescataran a la menor de edad. Los soldados, en coordinación con las autoridades judiciales, ubicaron y recuperaron a la menor de edad en un vivienda en zona rural.

Durante el rescate, se ve en imágenes del Ejército que los soldados se encuentran primero con una mujer, quien asegura no haber cometido ningún delito. Los uniformados inspeccionan el lugar, incluso rompen una ventana para inspeccionar una habitación en busca de la niña. Finalmente se dirigen a la parte posterior de la propiedad en donde hallaron a la menor de edad. De acuerdo con lo que se conoce por parte de los investigadores, la madre de la niña fue quien colocó la denuncia de la desaparición.



Se supo que había sido el papá quien amenazó a la madre por haberlo dejado. La mujer, al parecer, decidió separarse del hombre y en represalia habría comenzado a amenazarla con presuntamente quitarse la vida él y quitarle la vida también a la niña si no reanudaban su relación. Tras la desaparición de la menor fueron tres días de intensa búsqueda por parte de las autoridades en varios municipios de Cundinamarca. Lo que dicen los investigadores es que horas antes del operativo, el hombre abandona a la niña y se comunica con una familiar de él, dándole indicaciones de en dónde dejó a la menor de edad. "Una vez localizada, personal del CTI realizó su traslado al hospital municipal de Paime, donde recibe valoración médica y atención por parte de profesionales de la salud", añadió el Ejército Nacional.

