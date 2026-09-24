Capturan a alias Yolima, la pareja sentimental del cabecilla de las ACSN, alias Pinocho

Las autoridades capturaron a la pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidos como "Los Pachenca". Esto se dio luego de una serie de allanamientos que hizo la Seccional de Investigación Criminal de la ciudad de Santa Marta en varias viviendas que están ubicadas en la frontera entre los departamentos de Magdalena y el departamento de la Guajira.



La Policía Nacional fue la que confirmó que se trata de la pareja sentimental de alias Pinocho, quien en este momento es el objetivo principal de la Fuerza Pública en la región del Caribe. Se trata de Yolima Yohana Murgas Guzmán, quien fue ubicada y capturada en medio de estos allanamientos junto a otras siete personas que también fueron detenidas por la Policía.

Tras la baja de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segunda cabecilla de las ACSN y jefe financiero, comenzó un situación crítica de orden público en varias zonas de la región del Magdalena Grande. que abarca los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. El Gobierno nacional ordenó el envió de uniformados de la Fuerza Pública para hacerle frente a la organización delincuencial.

El operativo en el que cayó alias Cholo volvió a poner en evidencia el alcance de las ACSN en el norte del país. De acuerdo con información de Inteligencia Militar, se conocen los 14 municipios donde esta organización criminal se ha consolidado. Es una amplia zona de la región Caribe, en donde hay alrededor de 85 integrantes que delinquen y mantienen su presencia activa en tres departamentos.



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#LoÚltimo | Capturaron a la pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Esto se sabe



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