Así reaccionaron en Valle y Colombia tras confirmarse liberación de Lyan, de 11 años

El municipio de Jamundí clamaba por la libertad de Lyan, un niño de 11 años sacado a la fuerza de su casa por hombres armados, pertenecientes a las disidencias de las Farc, que lo mantuvieron secuestrado desde el pasado 3 de mayo. La alcaldesa Paola Castillo reveló que el menor de edad fue entregado a un grupo de ciudadanos, quienes lo pusieron en manos de la Defensoría del Pueblo.

Una familiar se contactó con la madre del pequeño y le dio la buena nueva. La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que el menor de edad estaba en buenas condiciones de salud, pero será valorado para asegurarse de su bienestar.

Al conocerse su liberación, empezaron a surgir voces de satisfacción por el regreso, sano y salvo, del niño de 11 años.

Vicepresidenta Francia Márquez

“Los niños y las niñas son sagrados y debemos buscar su protección como Estado y como sociedad. Agradezco el trabajo de la Defensora del Pueblo y su Regional Valle, como a las demás autoridades locales y nacionales que trabajaron para lograr la libertad de Lyan. A los violentos les exigimos el respeto por la vida y los derechos de los niños y niñas. Para nuestro presente y futuro, no podemos tolerar ni secuestros ni reclutamientos que arrebaten los sueños a la niñez y nuestra juventud”.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle

“Con satisfacción recibimos la noticia de la liberación del pequeño Lyan en Jamundí, tras muchos días de angustia. Su regreso a casa representa el clamor de toda la comunidad vallecaucana unida por la defensa de la vida y la libertad. Nuestros niños son sagrados, intocables. Deben estar en las aulas, en los parques, creciendo y aprendiendo, no en medio de la violencia. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez porque nuestros niños no se tocan”.

Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí

“Como madre y como alcaldesa no tengo palabras para describir la alegría que sentimos hoy, la liberación del pequeño Lyan que llega sano y salvo a los brazos de su madre

Agradezco profundamente a la comisión humanitaria, integrada por la Iglesia católica y la Cruz Roja Internacional. (…) A quienes creen que este municipio se doblega ante la violencia, que Jamundí no se rinde, Jamundí se une, que Jamundí lucha por su gente”.

Alejandro Eder, alcalde de Cali

“Celebramos la liberación de Lyan, un delito de lesa humanidad que nunca ha debido ocurrir. Gracias a la Defensoría del Pueblo, Policía de Colombia y demás organismos que lograron su liberación. Es un momento de alegría para sus seres queridos y Colombia entera. Seguiremos en todo caso empujando para que se haga justicia. Los mismos delincuentes que secuestraron a este niño son los que están poniendo bombas en Cali y reclutando menores para el crimen a un ritmo nunca antes visto. El retroceso de Colombia hacia la violencia debe ser detenido”.

