Atención: liberaron a Lyan, niño secuestrado por hombres armados en Jamundí, Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo confirmó que Lyan, el menor de 11 años que fue secuestrado por hombres armados en Jamundí, Valle del Cauca, fue liberado este miércoles. "Nuestra @DefensoriaCol regional Valle nos confirma que Lyan nos fue entregado y está en libertad. No queremos más noticias de dolor, menos para los niños y niñas", aseguró Iris Marín Ortiz, Defensora del pueblo.

El menor de edadfue raptado de su casa en la noche del pasado sábado 3 de mayo. Las autoridades confirmaron que el Gaula de la Policía Nacional estaba al frente del caso, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El niño duró 18 días secuestrado.

"Desde el corazón de nuestras Fuerzas y con el alma de la patria entera: ¡Bienvenido a la libertad, Lyan! Hoy celebramos la vida, la esperanza y el reencuentro. La libertad de Lyan, un niño que nunca debió ser separado de su hogar, representa una victoria de todos los que creemos en un país donde la niñez se respeta y se protege. Su regreso fue posible gracias, a la mediación humanitaria de la @DefensoríaCol, cuya labor fue fundamental para que este desenlace fuera posible sin más dolor ni riesgo. A la familia de Lyan, nuestro abrazo solidario. A nuestros soldados, policías y defensores de derechos humanos: gracias por no rendirse", escribió por su parte Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Así fue el secuestro de Lyan

Cuando Lyan fue secuestrado, en su vivienda se encontraban cuatro personas. En videos de cámaras de seguridad, se evidencia cuando se escuchan unas ráfagas de fusil y los delincuentes empiezan a buscar en la vivienda. "Que salga el muchacho, el peladito, dónde está el pelado, dígale que salga", se escucha decir a uno de los hombres. En otro de los clips, un sujeto amenaza a las mujeres que estaban allí: "No se vayan a hacer matar". "Yo solo estaba haciendo la comida", dice una empleada del servicio doméstico.

Su familia de inmediato empezó a alzar la voz pidiendo la liberación del menor: "Es un niño. No tiene ideología, no representa intereses, no es parte del conflicto. Es un menor de edad que fue arrebatado violentamente de su hogar. Exigimos su liberación inmediata e incondicional (...) Este no es un caso aislado. El secuestro de un niño nos duele a todos y nos debe unir. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad, sin distinciones políticas o ideológicas, a sumarse al clamor por su liberación. Desde Francia, España, Estados Unidos y otros países, su familia levanta la voz con un solo mensaje: ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!".

Las autoridades en su momento responsabilizaron a las disidencias de las Farc. "Secuestrar a un niño de 11 años es cruzar todos los límites del horror. A esta hora, un menor está vendado, privado de su libertad por el grupo criminal Jaime Martínez disidencias FARC de alias Mordisco. El secuestro ocurrió en zona rural de Jamundí #ValleDelCauca. Terroristas armados de este grupo, cuyo cabecilla es alias Marlon y que delinque en límites entre Valle del Cauca y Cauca, irrumpieron en un condominio y se llevaron al pequeño", aseguró en su momento el ministro Sánchez.

La Defensoría, por otro lado, había ofrecido millonarias recompensas para dar con el paradero de los cabecillas de estas disidencias. Por 'Iván Mordisco' se ofreció 4.450 millones de pesos, y por Iván Jacob Idrobo, alias Marlon, 500 millones de pesos. El domingo 20 de mayo se instaló en Jamundí una mesa técnica, liderada por Procuraduría General de la Nación, la administración municipal, la personería y otros entes.

"De la mano de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, hemos hecho un trabajo humanitario siempre. En este caso también nos hemos colocado a disposición de la gente y de la sociedad para lograr un acercamiento con este grupo que tiene al niño. Y poder buscar una salida humanitaria", explicó en su momento el padre Diego Fernando Guzmán, director de pastoral social de la Arquidiócesis de Cali, para Noticias Caracol.



Reacciones por la liberación de Lyan

Varios políticos y funcionarios a lo largo del país han reaccionado a la noticia. Astrid Cáceres, directora del ICBF, escribió en su cuenta de X: "Celebramos tu regreso, una gran noticia! Y seguimos condenando el uso de los niños y niñas como mercancía, NUNCA MÁS un secuestro, menos de un niño o niña. El reclutamiento y el secuestro de niños y niñas no tiene rebajas y son de la más alta gravedad delictiva".

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, indicó que el regreso a casa de Lyan "representa el clamor de toda la comunidad vallecaucana unida por la defensa de la vida y la libertad. Nuestros niños son sagrados, intocables. Deben estar en las aulas, en los parques, creciendo y aprendiendo, no en medio de la violencia. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez porque nuestros niños no se tocan.".

Quien también reaccionó fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien aseguró: "Los niños y las niñas son sagrados y debemos buscar su protección como Estado y como sociedad. Agradezco el trabajo de la Defensora del Pueblo y su Regional Valle, como a las demás autoridades locales y nacionales que trabajaron para lograr la libertad de Lyan. A los violentos les exigimos el respeto por la vida y los derechos de los niños y niñas. Para nuestro presente y futuro, no podemos tolerar ni secuestros ni reclutamientos que arrebaten los sueños a la niñez y nuestra juventud".

