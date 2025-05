Familia de Lyan confirmó pago por liberación del menor secuestrado en Jamundí: una millonaria cifra

Lyan estuvo secuestrado durante 18 días en zona rural del corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La operación para su liberación fue larga y con incertidumbre. Para llegar a un acuerdo con los victimarios, una comisión adelantó el contacto con los delincuentes responsables de la retención del menor de 11 años.

Según pudo conocer Noticias Caracol, en la misma hubo participación de representantes de la arquidiócesis de Cali, la Defensoría del Pueblo, una misión de verificación de Naciones Unidas (Onu) y la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, estas no serían las únicas personas claves en las charlas.

De acuerdo con Sebastián Bonilla, tío del niño, en charla con la emisora La FM, el rol del padrastro del menor, Jorsuar Suárez, y de una prima fue importante en las conversaciones. Al respecto, destacó que esta última fue "valiente y negoció con ellos. Cosa que no vimos reflejado en el estado. Ella habló con ellos, pudo negociar y llegar a un acuerdo. Completamente extorsivo".

Liberación de Lyan. Defensoría del Pueblo

El menor había sido secuestrado el pasado sábado 3 de mayo por seis hombres armados, quienes ingresaron hasta su vivienda y se lo llevaron junto con la empleada doméstica. La mujer fue liberada pocas horas después.

Desde entonces, las autoridades y la familia iniciaron acciones para ubicar al niño y, finalmente, fue entregado a sus allegados y a funcionarios de la Defensoría del Pueblo este miércoles 21 de mayo sobre las 5 de la tarde a unos 19 kilómetros desde donde fue secuestrado en zona de Timba, corregimiento entre el Valle del Cauca y el norte del Cauca.

¿Cómo fueron las negociaciones para liberar a Lyan en Jamundí? Hubo generoso pago

Protestas que pedían la liberación de Lyan. Noticias Caracol

Conforme con la información compartida por su familiar, una vez sellado el trato, el niño fue entregado a la prima, quien actuó como intermediaria de confianza. Respecto a las actuaciones de las autoridades, policía y el ejército, Bonilla le aseguró a la La FM que se sintieron "completamente olvidados" desde la hora cero.

El tío explicó que, tras el secuestro del menor de la casa, los bandidos, al parecer miembros de las disidencias de las Farc, según confirmaron las autoridades, estuvieron 40 minutos perdidos dentro del condominio y, pese a las llamadas, indicaron que "como era zona roja, no podían subir hasta donde estábamos nosotros".

"En esos momentos teníamos mucha zozobra, muchas angustias porque realmente no sabíamos qué íbamos a hacer. Mi cuñado, el papá del niño, tiene una joyería que lleva aquí ya trece años y no sabemos qué pasará con la seguridad de nosotros", manifestó el familiar, quien explicó que estaba dentro de la vivienda al momento de los hechos, pero que no se había percatado que Lyan también estaba hasta que su madre, la abuela del menor, empezó a preguntar dónde se encontraba.

"Nosotros, al ver la poca eficiencia de la autoridad y ante la zozobra que sentíamos de que al niño le podía pasar algo, de que le podían hacer algo, nos vimos en la obligación de pagar un rescate. El valor me lo reservo por respeto y por seguridad del niño y de nosotros", confesó del tema y dijo: "Sinceramente fueron 18 días en los que no aguantábamos la zozobra, el miedo. Habían noches en las que no podíamos conciliar el sueño, eran noches en las que dormía hora y media".

Del valor del pago del rescate, Bonilla no quiso precisar una cifra exacta, sin embargo, señaló que por la cantidad de dinero pedida, "nos dejaron endeudados. Pero como le indico, lo que primaba era la vida del niño y nosotros al ver la poca eficiencia del estado...".

Fuentes consultadas por el medio El Tiempo afirmaron que, al parecer, la familia llegó a entregar un monto cercano a los 4.000 millones de pesos a sus captores para lograr su liberación.

Por su parte, el padrastro del menor, en diálogo con Noticias Caracol, aclaró que "jamás en la vida" había recibido amenazas y que él es un comerciante. "Llevo ya más de 12 años en nuestra empresa legal. No tengo inconvenientes con ninguna gente que no que no tenga que ver con el comercio. Yo soy el padrastro del niño. Desde que estoy con el niño siempre le he dicho que hay que salir adelante con la frente en alto y siempre honrando".

Secuestro niño de 11 años en Jamundí. Captura de pantalla

La joyería, propiedad de Suárez y su familia, también se pronunció a través de un comunicado, y agradeció a las autoridades "por el acompañamiento espiritual y humano el cual fue fundamental en este proceso".

"Durante el tiempo que Lyan estuvo en cautiverio, no ofrecimos entrevistas ni declaraciones públicas. Esta decisión fue tomada tras recibir un mensaje claro por parte de los captores: 'Mantenerse alejados de los medios de comunicación'. Por encima de todo, como padres de Lyan, priorizamos su seguridad y atendimos esta advertencia con el único propósito de proteger su vida", puntualizaron en la publicación.

Bonilla reiteró desde la emisora citada que su familia no tiene nexos con el narcotráficos o deudas anteriores. "Nosotros somos personas de bien. Yo soy médico. No somos personas, como se ha hecho creer, que tenemos nexos con el narcotráfico, deudas", aseveró.

El familiar, finalmente, agradeció por la liberación del menor: "Eternamente agradecidos especialmente con Dios, segundo ante todas las personalidades, allegados, familiares que aportaron su granito de arena para estar con mi sobrinito a mi lado. Esto es increíble"

¿Cuál es el estado de salud de Lyan tras pasar 18 días secuestrado?

Jorsuar Suárez le confesó a Noticias Caracol que el niño "estuvo cuatro días esposado", amenazado con armas de fuego y traumáticas y que tuvieron dos videollamadas con él mientras estuvo retenido.

"Tuvimos dos videollamadas con el niño, decía que estaba bien y que lo trataban bien, que le estaban dando el medicamento porque se lo mandó y y que estaba esperándonos a nosotros", afirmó el hombre. Sin embargo, luego comentó que tras la liberación el niño estaba diciendo que "duró cuatro días amarrado, esposado, humillado".

Sobre su salud, la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, manifestó a través de un comunicado que, tras evaluarse su estado físico y psicológico, "el niño se encuentra estable". El centro médico a donde fue trasladado el menor afirmó que, por el momento, "continuará bajo supervisión multidisciplinaria con el fin de favorecer su pronto regreso al entorno familiar.

"Físicamente lo vi muy delgado. Pude conversar con él y me dijo cosas que me marcaron. El niño dijo que los tres primeros días lo tuvieron esposado, amarrado, aún cuando lo sacaron de la casa seis tipos armados, le apuntaron en su cabeza", puntualizó al respecto el tío.

