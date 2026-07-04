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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atacan con explosivos a estación de Policía de Tadó, Chocó: esto se sabe

Atacan con explosivos a estación de Policía de Tadó, Chocó: esto se sabe

En la mañana de este sábado se registraron dos ataques con explosivos en el municipio de Tadó, departamento de Chocó. Los ataques, al parecer, eran dirigidos a la estación de Policía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Atacan con explosivos a estación de Policía de Tadó, Chocó: esto se sabe
Archivo Noticias Caracol

El municipio de Tadó, en el departamento de Chocó, se registraron dos ataques con explosivos con drones. El primer se dio alrededor de las 10:30 de la mañana y el segundo a las 11:30, de acuerdo con la información que se conoce hasta ahora. Los ataques fueron dirigidos, al parecer, hacia la estación de Policía del municipio.

Los dos ataques generan pánico y zozobra en los habitantes del municipio chocoano, ya que se presentaron en una zona concurrida y en un día donde especialmente hay mucho movimiento de comercios. Según las autoridades, los ataque habrían sido causados por parte de la guerrilla del Eln.

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De acuerdo con lo que ha dicho el alcalde municipal, Juan Carlos Palacios Agualimpia, la situación en este momento ya está en calma, pero se siente un ambiente tensionante. En las próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad frente a estos ataques. El Eln desde ayer también viene realizando algunas intimidaciones en la vía Quibdó - Pereira, a la altura del corregimiento de Mumbú y El Tabor, esto en límites con Risaralda.

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También en el municipio de San José del Palmar, ayer se presentaron unos ataques en contra de la estación, en este caso militar, en el corregimiento de La Italia. Situación que también tiene en mira las autoridades departamentales en alerta.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR/ANDREA ESTRELLA
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