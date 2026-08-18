Los 7 principales señalamientos del Libro de la Verdad presentado por presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía,la Procuraduría y a la Contraloría el Libro de la Verdad, el cual detalla los principales hallazgos encontrados en el llamado empalme anticorrupción que desarrolló su gobierno antes de llegar al poder. En este documento presenta varios cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno anterior de Gustavo Petro en distintos rubros y entidades, lo cual habría dificultado la respuesta frente al terremoto.

"El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables, presentan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos, para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear", dijo De la Espriella.

En ese sentido, el Presidente pidió a la rama judicial que inicie una investigación sobre los presuntos hechos de corrupción hallados. Estos son algunos de los principales puntos del Libro de la verdad:

Principales hallazgos del Libro de la verdad



UNGRD: Según el documento, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), solo ejecutó el 4,3% del presupuesto para los cuatro años de gobierno Petro. Les habían destinado 15,3 billones de pesos, y tras el escándalo de corrupción dentro de la entidad, nunca se registró el reintegro de 240.766 millones correspondiente a los carrotanques de La Guajira. El nuevo gobierno, de acuerdo con el libro, recibe una entidad con una ejecución de apenas 0,2% en el primer semestre de 2026, en momentos en que el Ideamproyecta una probabilidad del 81% de un fenómeno de El Niño extremo.

Función Pública: el documento aseguró que hubo un uso desmedido de contratos de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes dentro de las entidades, llegando a 900.000 contratistas en el Estado y un pasivo contingente que supera los cinco billones de pesos.

DIAN: el Fondo DIAN, bajo el gobierno pasado, suscribió dos contratos tecnológicos por más de 310.000 millones de pesos que actualmente no funcionan y que la Contraloría y la Procuraduría confirmaron como deficientes. Se trata del sistema de gestión aduanera (USD 29 millones) y el software de gestión tributaria (USD 45 millones), contratos que van hasta 2028.

Ministerio de Igualdad y Equidad: este ministerio, hoy en liquidación, comprometió 1,77 billones de pesos, el 87,8% de los $2,01 billones apropiados durante tres vigencias seguidas (2023-2025), sin que en ningún momento de ese periodo se registrara una sola obligación ni un solo pago en el sistema.

Hacienda y Crédito Público: FINDETER (Banca de Desarrollo Territorial) prestó $328 mil millones a AIR-E sin soporte técnico suficiente. Según el libro, se trata de una operación que presentó inconsistencias en la documentación y ausencia de soporte en los supuestos del modelo de análisis de riesgo y la insuficiencia de garantías.

Fuerza Pública: el Ejército Nacional afronta un déficit presupuestal de $14 billones para 2026. A esto se suma la afectación directa a su flota aérea: de los 19 helicópteros MI-17 solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos. El libro habla, además, del crecimiento de grupos armados y baja operación de las fuerzas armadas.

Programa Colombia Mayor: el documento aseguró que el prohgrama está desfinanciado y sus recursos se gastaron en su totalidad entre enero y julio de 2026. Atiende a cerca de 3 millones de adultos mayores sin pensión en condición de pobreza, y se agotó en julio de 2026 el presupuesto asignado para todo el año.

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