Hija de creador de contenido fue secuestrada en Maicao cuando él llevaba ayudas por el terremoto

En el marco de las ayudas humanitarias que se han recogido desde todos los rincones de Colombia, el influencer Paisa Ayuda denunció que su hija fue secuestrada en Maicao mientras él llevaba parte de las colaboraciones al departamento del Chocó este 17 de agosto. “Ayuda, por favor. Necesitamos encontrar a Yiyi bien”, dijo uno de los amigos del creador de contenido.

“Yiyi”, o Leidy Daneyis Vergara Molina, es conocida por ser la hija del reconocido influencer y comerciante Hilder Vergara Gómez. Según la denuncia, la joven de 19 años fue raptada por hombres encapuchados que se trasladaban en una camioneta roja Chevrolet. “Paisa Ayuda” tiene una comunidad de más de 31.000 seguidores en Facebook.

Según la denuncia, Leidy estaba desplazándose en motocicleta hasta su residencia, por el barrio San José, cuando fue interceptada por los delincuentes, que la obligaron a subirse a la camioneta. Mientras esto sucedía, Vergara estaba a bordo de un camión que llevaba ayudas humanitarias al Chocó. La principal hipótesis de la razón detrás del secuestro apuntaba a que el hecho tendría relación con la actividad comercial de su padre.

Quien denunció la situación en redes sociales fue Orlando Jerez, un humorista que viajaba con Vergara en el momento en que supieron sobre el secuestro de la joven. “Muchachos, nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda (...) Necesitamos que ella regrese a casa. Paisa Ayuda, una persona emprendedora que ayuda a la gente, más de un año trabajando conmigo, socio, de unos buenos sentimientos, le acaban de hacer este daño. Desde el Chocó acabamos de llegar, más de 30 horas viajando y le secuestraron a la hija. A los que la tienen retenida, si ven este video, no le hagan daño. Respeten la vida. Es un padre de familia que ha salido adelante, que viene con mucho esfuerzo y en lo poco, lo mucho que se gana, contribuyó mucho a este país. Necesitamos un cambio. Venimos de momentos difíciles”, dijo.

La hija del creador de contenido fue liberada

En las últimas horas del 18 de agosto, Paisa Ayuda publicó un emotivo video en el que reveló que su hija fue liberada. En la imagen se le ve al creador abrazando a la joven, quien viste un chaleco del Gaula, institución que trabajó en el caso. “Gracias a Dios, a las autoridades y a ustedes por sus oraciones y bendiciones. YA CON MI NIÑA”.

Se desconoce qué grupo estuvo detrás del rapto y cuántas horas pasó Leidy en cautiverio. En otras fotografías, divulgadas por la Alcaldía de Maicao, se ve a toda la familia abrazando a la joven tras su liberación.

Jerez reveló que los criminales pidieron dinero para el rescate: "Utilizaron esto para pedir plata (...) muchachos, estamos en tiempos difíciles, cambiemos", dijo el comediante.

María Paula Rodríguez Rozo

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