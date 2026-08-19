Anuncian nuevos cierres en la carrera Séptima de Bogotá por obras: cambios y rutas alternas

Pilas, conductores que utilizan habitualmente la carrera Séptima en Bogotá deberán tener en cuenta una nueva modificación en la circulación que comenzará este viernes 21 de agosto. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril por sentido en el tramo comprendido entre las calles 102 y 116, como parte de las actividades correspondientes a las obras del corredor. Según la entidad, la restricción operará de manera permanente, es decir, durante las 24 horas del día; y tendrá una intervención con duración aproximada de 12 meses. Sin embargo, la operación de la vía podría presentar ajustes dependiendo del avance de los trabajos y de las necesidades que se presenten en el frente de obra.

A pesar del cierre, la carrera Séptima continuará habilitada para el tránsito vehicular. Durante este periodo permanecerán disponibles dos carriles en cada sentido, con modificaciones en la distribución de los vehículos principalmente en la calzada oriental. El cierre busca permitir que las obras avancen sin suspender por completo el tránsito por uno de los corredores utilizados por quienes se movilizan entre el norte y otros sectores de Bogotá. Estas medidas hacen parte del "Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad para facilitar la ejecución de las obras y garantizar condiciones de seguridad y movilidad durante su desarrollo", según indicó la SDM.



¿Cómo quedará el tránsito por la carrera Séptima?

La SDM informó que, durante la ejecución de las obras, "se mantendrán dos carriles de circulación por sentido sobre la carrera Séptima, con el fin de garantizar la movilidad de quienes transitan por este corredor". En el sentido norte-sur, los vehículos continuarán utilizando dos carriles ubicados en las calzadas occidentales que actualmente se encuentran habilitadas para la circulación. En el sentido contrario, de sur a norte, también permanecerán disponibles dos carriles. En este caso, los conductores circularán por la calzada oriental y deberán estar atentos a los cambios que puedan establecerse entre los carriles rápido y lento, de acuerdo con el desarrollo de las obras.

Algunos movimientos vehiculares continuarán permitidos pese a las restricciones. Los conductores que se desplacen en sentido norte-sur podrán realizar los giros hacia el oriente en las calles 112 y 109. También seguirá habilitado el giro hacia el occidente en la calle 116 para quienes circulen en sentido sur-norte. De igual manera, quienes transiten de norte a sur podrán continuar tomando el giro a la derecha hacia el occidente a la altura de la calle 116. La distribución podrá modificarse temporalmente en algunos puntos para facilitar el ingreso de maquinaria, las actividades de construcción y las condiciones de seguridad en la zona intervenida.



Rutas alternas para evitar la zona de obras

Los conductores que no necesiten utilizar directamente el tramo intervenido tendrán la posibilidad de tomar rutas diferentes para continuar sus desplazamientos. Estas son las indicaciones de la Secretaría de Movilidad:



Sentido norte-sur: tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar al oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur y luego por la calle 94 hacia el oriente, para retomar la Carrera Séptima.

tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar al oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur y luego por la calle 94 hacia el oriente, para retomar la Carrera Séptima. Sentido sur-norte: tomar la calle 94 hacia el occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y posteriormente por la avenida carrera 9 hacia el norte.

Estas opciones están dirigidas principalmente a los vehículos particulares que quieran evitar las zonas donde se concentren los trabajos. Antes de iniciar el recorrido, los conductores pueden revisar las condiciones del tráfico para determinar cuál de las alternativas resulta más conveniente según su destino.



Cambios en los paraderos de TransMilenio sobre la Séptima

Las obras también generarán modificaciones en algunos puntos de parada del transporte público que funcionan sobre la carrera Séptima. Entre estos, la SDM explicó que son los siguientes:



Los paraderos 113B01 y 113A01, ubicados actualmente en el costado oriental de la carrera Séptima, serán trasladados 70 metros al norte de la calle 102, donde funcionan nuevos paraderos provisionales.

ubicados actualmente en el costado oriental de la carrera Séptima, serán trasladados 70 metros al norte de la calle 102, donde funcionan nuevos paraderos provisionales. El paradero 165B01, ubicado actualmente 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de la calle 106, al nuevo paradero provisional.

ubicado actualmente 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de la calle 106, al nuevo paradero provisional. El paradero BD-048A, ubicado actualmente 85 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 140 metros al sur de la calle 106, a un nuevo paradero provisional.

ubicado actualmente 85 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 140 metros al sur de la calle 106, a un nuevo paradero provisional. El paradero 166A01, ubicado actualmente 60 metros al norte de la calle 106, en el costado oriental, será trasladado 30 metros más al norte.

ubicado actualmente 60 metros al norte de la calle 106, en el costado oriental, será trasladado 30 metros más al norte. Los paraderos BD-052A y BD-053A serán unificados en un solo paradero provisional. Este nuevo paradero estará ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la carrera Séptima.

serán unificados en un solo paradero provisional. Este nuevo paradero estará ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la carrera Séptima. Los paraderos 049A01 y 049B01 serán trasladados y unificados en un nuevo paradero provisional, ubicado en el costado oriental de la carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A.

serán trasladados y unificados en un nuevo paradero provisional, ubicado en el costado oriental de la carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A. Los paraderos provisionales 116B01 y 048B01, que actualmente están ubicados 20 metros al sur de la calle 114, en el costado oriental, serán trasladados 20 metros al norte de la calle 114, en el mismo costado.

que actualmente están ubicados 20 metros al sur de la calle 114, en el costado oriental, serán trasladados 20 metros al norte de la calle 114, en el mismo costado. Los paraderos provisionales 170A01 y 168A01, que actualmente están ubicados 35 metros al norte de la calle 113, en el costado occidental, serán trasladados al costado occidental de la carrera Séptima, sobre la calzada lateral, 100 metros al sur de la calle 116.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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