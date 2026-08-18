Muerte de Hayden Panettiere: exnovio de la actriz estaba en el lugar cuando ella falleció

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, a los 36 años de edad, tiene al mundo conmocionado. La famosa reconocida por su trabajo en 'Héroes' y 'Triunfos robados' fue hallada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, en la tarde del domingo 16 de agosto, luego de que el servicio de emergencias 911 recibiera una llamada alertando sobre su situación. En un primer momento se señaló que la persona que llamó era conocida de la actriz, pero ahora se ha confirmado que quien se encontraba con Panettiere al momento de su muerte era su expareja, Brian Hickerson.

La revelación ha llegado a través de un documento oficial obtenido por NBC News en el que la policía confirma que en la residencia estaba Hickerson y su hermano, Zach Hickerson. Hayden y Brian, hasta donde se sabía, sostenían una relación intermitente desde hace varios años y una de las primeras versiones que dio TMZ sobre el fallecimiento de la famosa es que el día anterior había viajado desde Los Ángeles hacia Greenville con su ex.



¿Quién es Brian Hickerson y por qué estaba con la actriz?

El reporte publicado por NBC detalla los primeros hallazgos del agente Matthew Bryan, uno de los primeros en llegar al lugar, quien señaló que Zach Hickerson estaba "muy afectado" mientras veía al equipo médico atender a Hayden Panettiere. El audio de la atención, revelado por People, indicaba que estaban frente a una mujer en "paro cardíaco" y se les oye hablar de una presunta "sobredosis".

Pero lo que ha llamado la atención de la prensa y las autoridades es que, por otro lado, la actitud de Brian Hickerson era todo lo opuesto a la de su hermano. El agente plasmó en el reporte que el ex de Hayden no mostró ninguna reacción al momento en que se confirmó la muerte de la misma. Además, que lo único que hizo el hombre fue señalar a las uniformados una "bolsa de medicamentos" que la famosa estaba tomando, según indicó.



Desde hace varios años el nombre de Brian Hickerson ronda en las informaciones sobre Hayden Panettiere, incluso mencionado en sus memorias, publicación que la actriz hizo años atrás y en las que reveló que sufrió violencia doméstica en medio de su relación con el empresario del sector inmobiliario y actor. En 'This Is Me: A Reckoning', Hayden reseñó que su relación con Brian inició en 2018 y que la primera alerta llegó con una bofetada. "Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta. Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza".



A lo largo de las páginas de ese capítulo de su vida, la actriz de 'Scream' describió cómo fue aumentando la violencia con el paso del tiempo sumando gritos, puñetazos y otros incidentes en los que el hombre incluso resultó siendo arrestado. A pesar de las detenciones y los cargos en su contra por violencia doméstica grave, Hickerson recuperó su libertad al aceptar un acuerdo con las autoridades. Panettiere, por su parte, indicó en el libro por qué prefería seguir con él antes que terminar la relación. "Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola".



¿Qué dice la autopsia de Hayden Panettiere?

Un día después del fallecimiento de Hayden Panettiere, la Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que ya había realizado la autopsia. Sin embargo, el procedimiento no permitió determinar todavía la causa de la muerte.

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"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó el lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta. El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co