Icfes reprograma pruebas Saber Pro y TyT para octubre tras emergencia por terremoto en Colombia

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció este miércoles 19 de agosto que se modificaron las fechas para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al segundo semestre de 2026. La jornada, incialmente programada para el domingo 6 de septiembre, fue trasladada al domingo 18 de octubre teniendo en cuenta "la situación de emergencia que atraviesa el país y las dificultades que esta genera para desarrollar la operación en las condiciones requeridas".

De acuerdo con la entidad, la decisión está relacionada con las dificultades que existen actualmente para garantizar la operación de los exámenes en todos los lugares previstos a raíz de las afectaciones del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que dejó personas afectadas en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca. Para esta jornada estaban registradas 180.929 personas, quienes debían acudir a 341 sitios de aplicación distribuidos en diferentes regiones de Colombia.



¿Por qué el Icfes cambió la fecha de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

De acuerdo con el Icfes, la reprogramación responde principalmente a las consecuencias de la emergencia que se presenta en el territorio nacional y a las afectaciones que se han registrado en algunos de los lugares contemplados para realizar los exámenes. El terremoto afectó a "varias instituciones ubicadas en las zonas de influencia del evento, algunas de las cuales estaban previstas como sitios para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT", pues entre los requisitos para llevar a cabo una jornada de esta magnitud está la disponibilidad y seguridad de la infraestructura física de cada sitio de aplicación.

La entidad señaló que el cambio busca que los estudiantes puedan presentar el examen bajo las mismas condiciones y que cada uno de los espacios utilizados para la jornada "cuenten con las mismas garantías al momento presentar la prueba y los sitios de aplicación tengan las condiciones adecuadas". Uno de los aspectos que puede generar mayor preocupación entre los estudiantes de últimos semestres es el requisito de presentar Saber Pro o Saber TyT para avanzar en sus procesos de grado. Frente a esto, el Icfes indicó que el mismo día de la aplicación, el 18 de octubre, entregará de manera física un certificado de presentación de la prueba.



El Icfes entregará en físico el "certificado de presentación de la prueba, documento que podrá ser utilizado ante las instituciones de educación superior como constancia de aplicación para poder graduarse, si cumple con los demás requisitos académicos", explicó la entidad. La medida busca evitar que el cambio de fecha genere dificultades adicionales para quienes se encuentran próximos a terminar sus estudios y requieren acreditar la presentación del examen dentro de sus procesos académicos.



¿Cuándo se realizarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

La nueva fecha establecida por el Icfes es el domingo 18 de octubre de 2026. Por ahora, los estudiantes no tendrán que realizar un nuevo proceso de inscripción por el cambio de fecha, pues la modificación corresponde a la jornada que ya estaba programada para el segundo semestre del año. El Icfes informó además que las nuevas citaciones estarán disponibles el viernes 2 de octubre de 2026. En ese documento los estudiantes podrán consultar nuevamente el lugar asignado para presentar la prueba y la información correspondiente a la jornada.



Por esta razón, quienes estaban inscritos deberán estar atentos a los canales oficiales de la entidad durante las semanas previas a la nueva fecha, especialmente a partir de la publicación de las citaciones. El Icfes recordó que, estos exámenes, "que son requisito para obtener el título, van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior, e insiste en la importancia de garantizar el derecho a la evaluación y acompañar a nuestra comunidad educativa en este momento de emergencia que vive el país".



¿Cuándo estarán disponibles los certificados y resultados de las pruebas?

El cronograma establecido por el Icfes contempla varias fechas posteriores a la aplicación de octubre. Los estudiantes podrán consultar el certificado digital de asistencia a la prueba desde el lunes 9 de noviembre de 2026 a través de la plataforma de la entidad. Por su parte, los resultados individuales estarán disponibles posteriormente. Según el nuevo calendario informado por el Icfes, podrán descargarse a partir del viernes 19 de febrero de 2027.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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