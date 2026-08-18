Mujer desapareció en embalse de Tominé tras choque de dos embarcaciones: esto se sabe

Un paseo familiar terminó en tragedia luego de que una mujer desapareciera en el embalse de Tominé, en el municipio de Guatavita, en Cundinamarca, cuando la embarcación en la que se transportaba con su familia se chocara con otra lancha durante la tarde del lunes festivo 17 de agosto.

Las labores de búsqueda de la mujer tuvieron que ser suspendidas por las condiciones climáticas en la zona, debido al riesgo de hipotermia que podían sufrir los rescatistas por las bajas temperaturas y se retoman este martes. (Lea también: Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca, deja seis muertos: sobreviviente salió por su cuenta)



¿Qué se sabe sobre el choque de las lanchas en Tominé?

De acuerdo con la información preliminar, una familia de cuatro personas abordó una embarcación del Club Náutico La Marina. Cuando se movilizaba por el embalse de Tominé, se estrelló con otra embarcación y se hundió completamente. A tres de los visitantes los pudieron rescatar, pero la mujer, que según se ha dicho era la madre del grupo familiar y a la que han identificado como Sandy Astrid Berenice Ruiz, no fue hallada.

Se ha asegurado que los turistas llevaban los chalecos salvavidas al momento del accidente. Los conductores de las dos lanchas fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita.



La primera hipótesis de la causa del accidente de las lanchas en el embalse de Tominé tendría que ver con las manilas o cuerdas de las embarcaciones se habrían enredado. Sin embargo, las investigaciones determinarán si ese fue el origen del choque u otro.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL