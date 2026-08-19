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Con un dibujo, buscó a su perrito desaparecido tras el terremoto: así fue el reencuentro

La historia fue compartida por la Fundación Gloria Mariana, que difundió el dibujo realizado por la niña y las imágenes del emotivo reencuentro. La organización invitó a quienes aún buscan a sus seres queridos a mantener la esperanza.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Con un dibujo, buscó a su perrito desaparecido tras el terremoto: así fue el reencuentro
Así fue el reencuentro-
Captura de pantalla

De acuerdo con el más reciente informe de la UNGRD, 485 animales han sido rescatados y 1.310 han resultado afectados tras el terremoto que sacudió a varias regiones del país. Entre los casos registrados está el de Bruno Otero, un perro que desapareció en Cali durante la emergencia y cuya familia emprendió una búsqueda sin perder la esperanza de encontrarlo.

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Bruno se extravió en medio de la situación provocada por el sismo en la capital del Valle del Cauca, dejando a su familia con la incertidumbre de no saber dónde estaba. Mientras avanzaba la búsqueda, una pequeña decidió hacer todo lo que estaba a su alcance para encontrar a su compañero de cuatro patas.

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La niña tomó una hoja y realizó un dibujo de Bruno. Con colores y una representación de su rostro y su silueta, plasmó en el papel la imagen de su perro y salió a buscarlo junto con su familia.

La búsqueda finalmente tuvo el resultado que todos esperaban. Bruno fue encontrado y pudo regresar a casa, donde protagonizó un emotivo reencuentro con sus seres queridos.

La historia fue compartida por la Fundación Gloria Mariana, que publicó tanto el dibujo realizado por la niña como las imágenes del momento en que Bruno volvió a encontrarse con su familia.

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En el video se observa al perro mientras mueve animadamente su cola al reencontrarse con sus seres queridos. Entre caricias y muestras de afecto, Bruno recibe nuevamente el cariño de quienes no dejaron de buscarlo durante la emergencia.

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Junto a las imágenes, la fundación acompañó la historia con un mensaje dedicado a la pequeña y a quienes todavía buscan a sus animales después del terremoto.

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“Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo”, señaló la fundación

La organización también destacó que Bruno había desaparecido durante el sismo, pero que la niña “no dejó de creer. No dejó de buscar. No dejó que el miedo fuera más grande que su esperanza”.

El mensaje de la fundación convirtió la historia en una invitación a mantener la esperanza para quienes todavía esperan noticias de sus seres queridos y continúan buscando a los animales que desaparecieron durante el terremoto.

"Necesitamos recordar que todavía existen historias que terminan en un abrazo”, expresó la organización.

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La imagen realizada por la niña llamó especialmente la atención de los usuarios en redes sociales, quienes destacaron el parecido entre el dibujo y Bruno.

“Lo encontraron porque es igualito al dibujo”, comentó uno de los usuarios al conocer el desenlace de la historia.

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Otros internautas resaltaron la perseverancia de la pequeña y consideraron que su decisión de continuar buscando a Bruno, pese a las dificultades, representa una muestra de amor y optimismo en medio de la emergencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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