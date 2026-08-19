Así fue el rescate de un tigrillo que habría sido víctima de los incendios en Tolima

Las autoridades en Tolima siguen atendiendo los estragos y necesidades que se generaron tras la oleada de incendios que hubo en distintos municipios del departamento. Humanos y animales se han llevado la peor parte de las llamas, resultando no solo con pérdidas materiales sino daños físicos. Tal fue el caso de un tigrillo que fue rescatado en Mariquita este 18 de agosto.

Uniformados de la Policía Nacional, de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, rescataron al pequeño felino que se encontraba en condición vulnerable en zona rural del municipio de San Sebastián de Mariquita. Los oficiales llegaron a la zona por el reporte de la comunidad, quienes señalaron que el animal fue hallado en la zona y presentaba laceraciones y heridas. Las lesiones estarían asociadas a los incendios forestales.

El procedimiento se desarrolló durante actividades de prevención e intervención adelantadas en coordinación con el Guardabosques, Bomberos Voluntarios y habitantes de la comunidad, en una finca ubicada en la vereda El Caucho. Todos los efectivos de las entidades activaron la hoja de ruta correspondiente para poner a salvo al ejemplar. El felino fue extraído del lugar y entregado a Cortolima, donde será valorado y se le dará la atención que requiera para determinar su estado de salud y seguir de cerca el proceso de recuperación.

Policía Nacional

La Policía Nacional destacó el compromiso de la comunidad y de las entidades que participaron en este procedimiento, demostrando que el trabajo articulado permite proteger nuestra biodiversidad y preservar las especies de fauna silvestre. Finalmente, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a no manipular, capturar ni mantener en cautiverio animales silvestres y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida o integridad a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.

El Ideam prevé que esta semana de agosto sea de lluvias en el departamento de Tolima. En redes sociales se hizo viral una imagen de la gobernadora Adriana Magali Matiz celebrando que lloviera en la región tras una semana que requirió la articulación de varias instituciones para extinguir el fuego. Matiz reveló este lunes 17 que las conflagraciones que aún permanecen activas se ubican en los municipios de Alvarado, Armero Guayabal y zona limítrofe entre las localidades de Suárez y Carmen de Apicalá; este último, el incendio forestal de mayor magnitud.

María Paula Rodríguez Rozo

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