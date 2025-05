Audiencia contra Álvaro Uribe en vivo: habla el expresidente en juicio por soborno a testigos

Este lunes inicia la fase probatoria de la defensa del expresidente Álvaro Uribe , quien es el primero en testificar. Uribe enfrenta el juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal, y su objetivo en esta nueva audiencia es demostrar que no manipuló testimonios falsos desde cárceles del país. El exmandatario está de manera presencial en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde ingresó por otra entrada siguiendo las recomendaciones de seguridad.

La jueza le indicó si quería rendir testimonio, ya que tenía el derecho a guardar silencio, si así lo decidía. Sin embargo, dijo que testifica en el proceso por "el compromiso con la justicia y con su familia".

Las primeras preguntas fueron de su actual ocupación y de su trayectoria profesional. "Administro una empresa agropecuaria de mi familia, soy prácticamente el supervisor, tengo unas responsabilidades políticas con el partido Centro Democrático, tengo responsabilidades con la Florida International University", inició el expresidente, de 73 años, quien también habló de su trayectoria académica y política, haciendo un recuento de cuándo estuvo en el Congreso, fue gobernador de Antioquia, y Jefe de Estado.

"No he sido traficante de influencias, no he manejado con desgreño dineros públicos, he procurado tener una vida pública honorable, con equivocaciones humanas, pero honorable". recalcó Uribe en la audiencia.

En las últimas semanas, la Fiscalía General de la Nación hizo su presentación de pruebas documentales y testimoniales. El pasado 24 de abril, un investigador del CTI entregó su testimonio y, por otro lado, el ente acusador reveló interceptaciones que se le hicieron al exmandatario, en las que mencionó a sus abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana.

“Piedad Córdoba, Cepeda, le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza y me acusaba a mí. Él les dijo que ni me conoce”, decía Uribe en la interceptación, que correspondía al 12 de marzo de 2018. Allí, aparentemente, el expresidente conversó con su anterior abogado, Diego Cadena, sobre el exparamilitar Juan Carlos Sierra.

