¿Por qué Álvaro Uribe les ofreció disculpas a sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana?

El jueves 24 de abril se cumplió el día 29 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Un investigador del CTI entregó su testimonio y la Fiscalía reveló interceptaciones que se le hicieron al exmandatario, en las que mencionó a sus abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana.

Lo que se oyó en las interceptaciones a Uribe

La interceptación revelada en la audiencia fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y correspondía al 12 de marzo de 2018. Allí, aparentemente, el expresidente conversó con su anterior abogado Diego Cadena sobre el exparamilitar Juan Carlos Sierra. “Piedad Córdoba, Cepeda, le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza y me acusaba a mí. Él les dijo que ni me conoce”, decía Uribe.

En otra conversación, presuntamente hablaba con otro abogado sobre Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que declaró sobre la supuesta relación del exsenador con la conformación de las autodefensas.

Uribe: Este tipo dice en la cárcel, se lo ha dicho allá a presos que le han contado abogados que vienen y me cuentan, a él lo llenaron de ofertas -Cepeda y compañía- y que por eso dijo eso. Lo importante, me dice el abogado, es que él sepa que este abogado va en representación mía.

Abogado: Mañana me pongo en eso.

Uribe: Muy claro, para que no digan que están manipulando testigos.

Y luego vino la interceptación en la que el expresidente criticó a dos de los abogados que hoy lo representan en el juicio: “Pero eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados, y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana. Hombre, esto es mucho descuido. Vea, lo que yo me he encontrado en la Gobernación de Antioquia, en el archivo de lo que yo hice como gobernador, imagínese para no contarle sino una cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador, y me dejan avanzar estos procesos como están avanzados”.

Tras escuchar este audio, y mientras avanzaba la diligencia, el exmandatario se disculpó públicamente con sus abogados con una publicación en X que decía: “Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lombana por mis comentarios indebidos, producto de la angustia”.

Óscar Muñoz, investigador del CTI que declaró en juicio contra Álvaro Uribe - Captura de pantalla

Investigador del CTI dice que pidió detener las interceptaciones

Fue Óscar Muñoz quien monitoreó las comunicaciones, pero asegura que le sugirió a la Corte Suprema que detuviera las interceptaciones, puesto que la línea no correspondía a la persona que supuestamente debía escuchar: “Se sugiere de forma, por demás que respetuosa con el honorario despacho, cancelar la orden de interceptación del abonado celular terminado en 0919, debido a que para la investigación el usuario de la misma no corresponde al objetivo predeterminado”.

Ante la defensa de Uribe, el testigo explicó a quién le habían ordenado escuchar y que desde el primer momento identificó que la voz correspondía al expresidente Uribe. “En la contextualización de la orden de trabajo y todo lo pertinente, me dijeron que los números que iba a escuchar eran del señor, como lo voy a leer acá en este momento, me acabo de acordar, Nilson Córdoba Mayoma”, declaró.

En su testimonio, el testigo aseguró que le informó en 48 horas a la Corte Suprema de la anomalía y que desconoce lo que pasó en adelante. Por su parte, el exsenador manifestó a través de X que con esta declaración, “el investigador confirmó que se trataba de otro caso y le trasladaron mi teléfono. Él informó sobre el error y me siguieron interceptando”. Y agregó que: “Queda claro que yo reaccionaba por información que me llegaba. Pedía verificaciones. Que no era de mi iniciativa ir a buscar testigos para sobornarlos”.

