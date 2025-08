"Un secuestro de gente": Obispo de Magangué habla sobre situación en el sur de Bolívar

Habitantes de dos veredas y personas que se dedican a la minería en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, empezaron a salir de sus casas, algunos a pie, otros en vehículos. Videos los muestran abandonar sus hogares llevando lo que pueden en sus mochilas y buscando víveres para poder sobrevivir a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln.

Milton Olaya, alcalde del municipio, especificó que los habitantes provienen de “dos veredas, Tierranueva y Los Robles, que son más de 150 personas, que están siendo este momento desplazadas al parecer por un grupo al margen de la ley. También los mineros de nuestro municipio, el sector del corregimiento de Canelos, de Mina Walter, Mina Fortuna y otros sitios mineros, se están viniendo a pie desplazados porque no tienen víveres, no tienen alimentos, y prefieren arriesgar la vida por venir a buscar sus alimentos al casco urbano de nuestro municipio Santa Rosa del Sur de Bolívar”.

El funcionario también señaló que hay tres secuestradas en Santa Rosa del Sur y Montecristo, mientras que el Ejército asegura que está haciendo todo lo posible para mantener el orden público y recuperar la movilidad en Bolívar.



“El Gobierno tiene que sumarse a la tarea de controlar su territorio”

El obispo de Magangué, monseñor Ariel Lascarro, habló sobre la situación de “zozobra” e “incertidumbre” de la región, en la que, afirma, se requieren “permisos” para poder brindar “la ayuda humanitaria”.

“Estamos pidiendo respeto a los civiles, a las comunidades, porque son más de 1.500 familias en toda la región, el cono sur de Bolívar. Son miles de familias que están confinadas, asustadas por el bombardeo entre estos grupos y el Ejército. Todo eso crea miedo. Mucha gente está saliendo a pie”, indicó.

El religioso manifestó que el sur de Bolívar es un lugar estratégico “donde hay un control de territorio, de la pelea que tiene cruzada el Eln con el Clan del Golfo. Esa tensión entre ellos está causando desabastecimiento de combustible y de alimentos. Lo importante son los alimentos”.

Para él, más que un confinamiento, los ciudadanos están viviendo “un secuestro de gente, donde le dicen ‘no pueden salir, están encerrados, sin permiso no puede salir’. Es un confinamiento que no es una pandemia, sino una guerra, no solamente en Bolívar sino en muchas partes del país”.

Por eso, hizo un llamado “al Gobierno (para) que ponga orden a esta situación. (…) El Gobierno tiene que sumarse a la tarea de controlar su territorio”.

“La gente con miedo tiene que salir porque los enfrentamientos son cerca a sus casas, es mejor irse a otro lugar donde no los hay, entonces me parece que ahí es donde el Gobierno tiene que tomar las riendas del asunto porque es el dueño del país y tiene que acercarse y decir ‘vamos a solucionar esto’. Hay que volver al diálogo, a ese encuentro entre el Eln y el Gobierno para dialogar sobre lo que está sucediendo”, remarcó.

No obstante, duda que los grupos armados dejen el enfrentamiento, porque “quién va a dejar eso si el oro es lo que está allí en conflicto, muchos minerales, además la coca y es un corredor”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co