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Autoridades reportan accidente de tractocamión en vía Bogotá - Villavicencio: así está la movilidad

Un siniestro vial en la vía al Llano mantiene el tránsito controlado con pasos alternos entre El Tablón y Guayabetal. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Autoridades reportan accidente de tractocamión en la vía al Llano: así está la movilidad
Accidente de tractocamión en la vía al Llano
Coviandina

Las autoridades reportan un siniestro vial que involucró un tracto camión en la vía al Llano, situación que genera afectaciones en la movilidad a lo largo de este importante corredor que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales. De acuerdo con la información entregada por la concesionaria Coviandina, se han implementado medidas operativas para mitigar el impacto del incidente y garantizar la seguridad de los usuarios.

Según el reporte oficial, actualmente se realizan pasos alternos entre el kilómetro 35+000, en el sector de El Tablón, y el kilómetro 58+000, a la altura de Guayabetal. Esta medida se adopta mientras se atiende el siniestro registrado en el puente militar I, en sentido Bogotá–Villavicencio.

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Asimismo, en el marco del Plan de Contingencia Operativa (PCO), se ordenó un cierre temporal y preventivo en el kilómetro 74+900, en el tramo Villavicencio–Bogotá. De acuerdo con Coviandina, esta decisión busca evitar la congestión vehicular en puntos críticos como el sector de Chirajara y los túneles de la nueva calzada, donde el flujo podría verse seriamente afectado por el represamiento de vehículos.

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Las autoridades reiteran el llamado a los usuarios de la vía para que conduzcan con precaución, atiendan las indicaciones del personal autorizado y estén atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor. Asimismo, se recomienda planear los desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta las restricciones y los posibles retrasos derivados de la emergencia.

Por ahora, los trabajos de atención continúan en el punto del accidente, mientras se mantienen las medidas de control para regular el tránsito y reducir los riesgos asociados a la situación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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