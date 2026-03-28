Autoridades reportan accidente de tractocamión en vía Bogotá - Villavicencio: así está la movilidad

Las autoridades reportan un siniestro vial que involucró un tracto camión en la vía al Llano, situación que genera afectaciones en la movilidad a lo largo de este importante corredor que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales. De acuerdo con la información entregada por la concesionaria Coviandina, se han implementado medidas operativas para mitigar el impacto del incidente y garantizar la seguridad de los usuarios.
Según el reporte oficial, actualmente se realizan pasos alternos entre el kilómetro 35+000, en el sector de El Tablón, y el kilómetro 58+000, a la altura de Guayabetal. Esta medida se adopta mientras se atiende el siniestro registrado en el puente militar I, en sentido Bogotá–Villavicencio.
Asimismo, en el marco del Plan de Contingencia Operativa (PCO), se ordenó un cierre temporal y preventivo en el kilómetro 74+900, en el tramo Villavicencio–Bogotá. De acuerdo con Coviandina, esta decisión busca evitar la congestión vehicular en puntos críticos como el sector de Chirajara y los túneles de la nueva calzada, donde el flujo podría verse seriamente afectado por el represamiento de vehículos.
(6:13 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se realizan pasos alternos desde el k35+000 El Tablón hasta el k58+000 Guayabetal por la atención del siniestro vial en el puente metálico I sentido Btá - Vcio. Siga las recomendaciones del personal. pic.twitter.com/QSYPF8bCvY— Coviandina (@CoviandinaSAS) March 28, 2026
Las autoridades reiteran el llamado a los usuarios de la vía para que conduzcan con precaución, atiendan las indicaciones del personal autorizado y estén atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor. Asimismo, se recomienda planear los desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta las restricciones y los posibles retrasos derivados de la emergencia.
Por ahora, los trabajos de atención continúan en el punto del accidente, mientras se mantienen las medidas de control para regular el tránsito y reducir los riesgos asociados a la situación.
(6:55 a.m.) *Atención* En el marco del PCO las autoridades informan que se realiza cierre temporal y preventivo en el k74+900 Vcio/Btá para evitar congestión vehicular en el sector de Chirajara y en los túneles de la nueva calzada. Siga recomendaciones del personal. pic.twitter.com/GCvMZgD446— Coviandina (@CoviandinaSAS) March 28, 2026
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
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