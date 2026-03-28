Autoridades reportan accidente de tractocamión en vía Bogotá - Villavicencio: así está la movilidad

Las autoridades reportan un siniestro vial que involucró un tracto camión en la vía al Llano, situación que genera afectaciones en la movilidad a lo largo de este importante corredor que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales. De acuerdo con la información entregada por la concesionaria Coviandina, se han implementado medidas operativas para mitigar el impacto del incidente y garantizar la seguridad de los usuarios.



Según el reporte oficial, actualmente se realizan pasos alternos entre el kilómetro 35+000, en el sector de El Tablón, y el kilómetro 58+000, a la altura de Guayabetal. Esta medida se adopta mientras se atiende el siniestro registrado en el puente militar I, en sentido Bogotá–Villavicencio.

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Asimismo, en el marco del Plan de Contingencia Operativa (PCO), se ordenó un cierre temporal y preventivo en el kilómetro 74+900, en el tramo Villavicencio–Bogotá. De acuerdo con Coviandina, esta decisión busca evitar la congestión vehicular en puntos críticos como el sector de Chirajara y los túneles de la nueva calzada, donde el flujo podría verse seriamente afectado por el represamiento de vehículos.

(6:13 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se realizan pasos alternos desde el k35+000 El Tablón hasta el k58+000 Guayabetal por la atención del siniestro vial en el puente metálico I sentido Btá - Vcio. Siga las recomendaciones del personal. pic.twitter.com/QSYPF8bCvY — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 28, 2026

Las autoridades reiteran el llamado a los usuarios de la vía para que conduzcan con precaución, atiendan las indicaciones del personal autorizado y estén atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor. Asimismo, se recomienda planear los desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta las restricciones y los posibles retrasos derivados de la emergencia.



Por ahora, los trabajos de atención continúan en el punto del accidente, mientras se mantienen las medidas de control para regular el tránsito y reducir los riesgos asociados a la situación.



(6:55 a.m.) *Atención* En el marco del PCO las autoridades informan que se realiza cierre temporal y preventivo en el k74+900 Vcio/Btá para evitar congestión vehicular en el sector de Chirajara y en los túneles de la nueva calzada. Siga recomendaciones del personal. pic.twitter.com/GCvMZgD446 — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 28, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co