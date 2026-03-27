Crimen profesor Neill Felipe Cubides: familia pide justicia y que se capture a los responsables

La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, materializó las órdenes de captura de cuatro hombres señalados de ser los presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides, quien desapareció después de salir de un centro médico en el norte de Bogotá el pasado 15 de enero y cuyo cuerpo sin vida fue hallado con signos de violencia al día siguiente e identificado pocos días después. Al respecto, la familia del profesor de la Universidad del Externado se pronunció y en un comunicado hizo un llamado para que se haga justicia.



Los cuatro sujetos serían responsables de la "retención, hurto y posterior muerte del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá el pasado mes de enero", dijo la Fiscalía. "En audiencia que se surtió de manera reservada, fueron legalizados los procedimientos de captura realizados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, así como la incautación de 2 vehículos, 3 celulares y 1 tarjeta de operación de vehículo de transporte público", añadieron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo. El viernes 27 de marzo continuarán las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, que habían sido suspendidas.

Por lo pronto, la familia del docente afirmó: "Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia, lo que debe empezar con la imposición de una medida de aseguramiento intramural a todas estas personas. Hemos enfrentado el proceso judicial con entereza y hemos colaborado permanentemente con la Fiscalía, pero, somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertan mientras se adelanta el proceso, poniendo en serio peligro a nuestra familia y a la comunidad en general".



En el comunicado también hicieron un llamado para que "sea esta también la oportunidad para pedir a la Fiscalía que este no sea el fin de la investigación, sino que se capture a todos los responsables, tanto a los autores materiales, como a los determinadores del crimen".



"Nadie se puede imaginar el dolor de estos hechos, nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones. No podemos permitir que estas personas sigan haciendo daño", agregan.

Publicidad

El profesor de la Universidad Externado Neill Felipe Cubides desapareció el 15 de enero de 2026 después de salir de un centro médico en el norte de Bogotá. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el docente tomó un taxi en los alrededores de la Clínica El Country, cerca a la calle 85 con carrera 15. En una entrevista para Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa de Cubides, contó que antes de su desaparición le había dicho al profesor que fuera a descansar a la casa, ya que al día siguiente tenía que trabajar.

El viernes 16 de enero, en horas de la madrugada, se registraron movimientos bancarios después de la 1:00 de la mañana. La primera transacción fue sobre la 1:25 de la madrugada, con valor de 2 millones de pesos. La siguiente se registró tan solo un minuto después, la cual fue de 4 millones de pesos. Tras 26 minutos, exactamente a la 1:51 de la mañana, la cuenta registró una compra por 250.000 pesos. Los responsables del crimen de Cubides efectuaron las transacciones bancarias desde las cuentas del docente y lo agredieron hasta causarle la muerte.

Publicidad

El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la localidad de Usme el 16 de enero, pero los restos no fueron identificados hasta el día 19 del mismo mes, cuando su familia y las autoridades seguían en su búsqueda.

NOTICIAS CARACOL