Clima en Colombia durante el último fin de semana de marzo: lluvias y regiones afectadas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer un nuevo pronóstico del clima para los últimos días de marzo, comprendidos entre el viernes 27 y el martes 31 de 2026. Según la entidad, el país experimentará condiciones mayormente lluviosas, con un aumento significativo de las precipitaciones durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.



De acuerdo con el informe, el domingo 29 y el lunes 30 de marzo se perfilan como los días con mayor intensidad de lluvias en amplias zonas del territorio nacional. No obstante, hacia el martes 31 se prevé una disminución general en las precipitaciones, aunque se mantendrán en varias regiones.



Sábado 28 de marzo

Para este día se prevé un aumento en la cobertura de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, además del sur del Caribe. En la Orinoquía comenzará a evidenciarse un incremento progresivo de las precipitaciones.

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De acuerdo con el Ideam, las lluvias serán de moderadas a fuertes y estarán acompañadas de tormentas eléctricas. También se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida, especialmente en cuencas con suelos saturados.

Domingo 29 de marzo

Se perfila como una de las jornadas más lluviosas del periodo. Se esperan precipitaciones extendidas en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, con un aumento significativo en los acumulados, especialmente en zonas de piedemonte.

Las lluvias serán de moderadas a fuertes, con alta probabilidad de actividad eléctrica. Persisten las alertas por posibles crecientes súbitas en varios ríos del país.

Lunes 30 de marzo

Continuará el panorama lluvioso, con precipitaciones importantes en la región Pacífica y en sectores de la Andina. También se prevén lluvias en la Amazonía y la Orinoquía. Desde el punto de vista hidrológico, se mantiene el riesgo de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida, particularmente en cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, así como en zonas del piedemonte llanero.

Martes 31 de marzo

Para el cierre del periodo se espera una disminución general en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, se mantendrán precipitaciones en regiones como la Orinoquía, el Caribe y el centro-oriente de la Andina. Por el contrario, en la región Pacífica se prevé una reducción más notoria de las lluvias.



¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En el caso de Bogotá, el Ideam pronostica lluvias principalmente en horas de la tarde y la noche durante estos últimos días del mes, con mayores acumulados previstos para el viernes 27 y el martes 31 de marzo.



Ante este panorama lluvioso, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta al estado de las vías, evitar zonas de riesgo por deslizamientos y buscar refugio seguro durante tormentas eléctricas. Asimismo, se sugiere realizar mantenimiento en techos y desagües para prevenir emergencias.



El Ideam reitera el llamado a mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente en medio de esta temporada de lluvias que impacta a buena parte del territorio nacional.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co