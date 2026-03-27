Profesor en Antioquia habría abusado de tres niñas de entre 6 y 8 años: habría más víctimas

Las autoridades capturaron a un sujeto, identificado como Julián David Osorio, docente que fue acusado de abusar de tres estudiantes, de entre 6 y 8 años, en una escuela del municipio de Caucasia, Antioquia. Además, este profesor también es investigado por otros hechos en los que habría ofrecido dinero a alumnos de la misma institución educativa para que accedieran a peticiones de índole sexual que él les habría hecho.



De acuerdo con la investigación de las autoridades, el docente habría utilizado su posición de autoridad y confianza para realizar peticiones de índole sexual y agredir a las víctimas. El señalado, al parecer, les mostraba a los niños videos en los que aparecía sometiendo a distintos vejámenes a una menor de edad.

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De acuerdo con la Fiscalía, Julián David Osorio habría sostenido conductas similares con otras estudiantes de la misma institución, a quienes ofrecía sumas de entre 5.000 y 10.000 pesos para que accedieran a sus intenciones indebidas.

“Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los directivos del colegio y posteriormente denunciados. En ese sentido, la Fiscalía imputó al profesor los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Los cargos que no fueron aceptados”, indicó el ente investigador.



Aunque el profesor Julián David Osorio no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se define la responsabilidad de este hombre frente a los hechos.



¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia del maltrato infantil y del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es un deber legal y social. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha razonable de estos hechos puede reportarlos, aun cuando no sea familiar de la víctima. No se exige prueba plena para denunciar; basta con la preocupación fundada por la integridad del menor.



Uno de los principales canales es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende de manera gratuita y permanente a través de la Línea 141. Este servicio recibe denuncias, orienta a los denunciantes y activa rutas de protección inmediata para salvaguardar los derechos del menor. También se puede acudir directamente a una Comisaría de Familia, presente en la mayoría de municipios, donde se adoptan medidas urgentes como el restablecimiento de derechos y la protección del niño o niña.

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En casos que constituyan delito, como el abuso sexual, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea en sus sedes físicas, en la línea telefónica 122 o mediante sus canales digitales. La Fiscalía es la entidad encargada de investigar penalmente a los responsables y garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, en situaciones de riesgo inmediato, se debe contactar a la Policía Nacional a través de la línea de emergencias 123, para una intervención urgente.

Durante el proceso de denuncia, las autoridades deben garantizar la confidencialidad, la protección de la víctima y un enfoque diferencial, evitando su revictimización. El sistema colombiano prioriza el interés superior del menor, por lo que todas las actuaciones buscan su bienestar físico y emocional.

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Denunciar no solo permite activar la protección institucional, sino que puede evitar que las violencias continúen o se repitan. Guardar silencio perpetúa el daño; actuar oportunamente puede salvar una vida y restituir derechos fundamentales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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