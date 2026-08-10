Los sismos no se pueden predecir: ojo con falsa información en redes tras terremoto en Colombia

Un terremoto en Colombia de 7,4, cuyo epicentro fue en San José de Palmar, Chocó, afectó a 16 departamentos y ha dejado más de 70 muertos en Risaralda Valle del Cauca y Chocó. Tras la emergencia, por la que el Gobierno nacional decretó desastre natural, han circulado cadenas falsas en redes sociales que hablan de supuestos sismos que azotarán al país en las próximas horas. (Lea también: Así fue el terremoto en San José del Palmar, epicentro del temblor: “Rugió muy fuerte la tierra”)

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Desde Bogotá han hecho un llamado a los ciudadanos para que no compartan este tipo de información falsa que lo único que hace es generar pánico entre la gente. “En situaciones de emergencia, como sismos, temblores, incendios y otros eventos naturales, infórmate por los canales oficiales dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades de atención de emergencias como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Salud (SDS), entre otras”, indica.



“Desconfía de mensajes que aseguren que un sismo ocurrirá en una fecha”

El Distrito pidió a los ciudadanos romper “la cadena y no compartas información sobre la predicción de supuestos sismos, terremotos y otras situaciones o eventos naturales que no se pueden predecir”, recalcando que “hasta el momento, la ciencia no cuenta con un método que permita determinar con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo o terremoto. Por eso, desconfía de mensajes, audios, videos o publicaciones en redes sociales, que aseguren que un sismo ocurrirá en una fecha, hora o lugar específico”.

En la actualidad, la única herramienta disponible para alertar sobre un sismo son las alarmas diseñadas para cierto tipo de celulares que se activan segundos antes de que se registre un movimiento telúrico. Por eso, las autoridades insisten en que “antes de compartir, verifica. Infórmate por canales oficiales y ayuda a prevenir la desinformación”. (Lea también: Así puede activar la alerta de temblor en su celular Android e iOS: segundos que salvan vidas)



¿Dónde consultar información oficial sobre emergencias en Bogotá?

Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Secretaría Distrital de Salud (SDS)

¿Cuándo evacuar si hay un terremoto?

El Distrito pide salir de su vivienda o lugar de trabajo cuando:



La edificación presenta daños o riesgo de colapso.

Está en una construcción con deficiencia estructural y tiene una salida segura.

Tiene acceso directo al exterior.

Si está en un edificio de más de seis pisos será difícil desplazarse. Si el inmueble es sismorresistente, quédese dentro y protéjase.

Manténgase alejado de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Agáchese y protéjase la cabeza y el cuello.

Refúgiese bajo una mesa o escritorio resistente.

Evacúe cuando pase el sismo.

Use las escaleras, nunca el ascensor.

Siga la ruta de evacuación.

Lleve su kit de emergencia.

Diríjase al punto de encuentro.

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