Drama en el sur de Cali tras terremoto de 7,4: vecinos buscan sobrevivientes entre escombros

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia, con un balance de al menos 111 muertes y decenas de edificaciones colapsadas en el oeste del país, según las autoridades. El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 7:34 a. m., según el Servicio Geológico Colombiano y el de Estados Unidos. Su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región en la que por el momento no hay reportes de víctimas. La región cafetera de Risaralda es por ahora la más afectada y Cali enfrenta una de las escenas más dramáticas en el sur de la ciudad: vecinos, organismos de socorro y ciudadanos se unieron para intentar rescatar a personas que permanecen atrapadas entre los escombros de un edificio de seis pisos que colapsó en el barrio El Refugio.

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En distintos sectores de la ciudad se observan edificaciones afectadas y personas que han salido de sus viviendas para ayudar en las labores de atención. Sin embargo, en el sur de la capital del Valle del Cauca una escena concentra buena parte de la preocupación: un edificio de seis pisos se desplomó en el barrio El Refugio y dejó, de acuerdo con los reportes entregados durante la emergencia por una corresponsal de Noticias Caracol, personas atrapadas. El lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los vecinos. Algunos llegaron para intentar remover los restos de la estructura, otros llevaron agua y elementos para apoyar a quienes trabajan en la zona.

Y ante la falta de herramientas suficientes para retirar los materiales más pesados, los habitantes comenzaron a formar una cadena humana para sacar escombros. La escena está marcada por una espesa bruma de polvo que permanece en el ambiente después del colapso. Muchas personas utilizan tapabocas mientras intentan acercarse al lugar y colaborar con las labores de búsqueda. No todos cuentan con equipos especializados, pero la urgencia por encontrar sobrevivientes llevó a los habitantes a utilizar sus propias manos para retirar fragmentos de la estructura. En medio de la emergencia, también se escuchan llamados para guardar silencio. Los presentes intentan identificar cualquier sonido que pueda indicar que una persona continúa con vida debajo de los escombros. Por momentos, la multitud detiene sus actividades para escuchar posibles voces provenientes del interior de la edificación.



#Colombia enfrenta una de las emergencias más complejas de la historia reciente por cuenta del terremoto registrado a las 7:34 de la mañana. Doce departamentos se encuentran afectados. Así está el panorama.



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El testimonio de un vecino en El Refugio, barrio en Cali: "Fue terrible"

Juan Carlos Carvajal, habitante del sector, relató los momentos de angustia que vivió junto con sus vecinos después del colapso de la estructura. Su testimonio refleja el miedo que se apoderó de quienes estaban cerca y la decisión de los habitantes de no abandonar el lugar. "Fue terrible. La casa casi nos cae encima cuando el edificio de los vecinos se desplomó como una bomba. Estamos con los vecinos haciendo cadena humana; necesitamos herramientas pesadas porque hay mucha baldosa que romper. Hacemos lo que podemos con nuestras manos, recogiendo escombros; hay mucha gente atrapada. Fue algo horrible. Hay mucho escombro", Juan Carlos Carvajal, habitante del sector.

Algunos vecinos llevan agua para quienes permanecen en el lugar, mientras otros ayudan a despejar las zonas donde los organismos de socorro necesitan ingresar. La prioridad es encontrar a las personas que puedan estar atrapadas y facilitar el trabajo de quienes cuentan con equipos especializados. A medida que avanzan las horas, la situación en Cali continúa siendo crítica. El terremoto deja hasta ahora al menos 111 muertes tras el terremoto ocurrido en la mañana de este lunes, según un primer reporte del presidente Abelardo de la Espriella. Además, se contabilizan 87 personas heridas, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas. En cuanto a infraestructura, se reportan afectaciones en 1.575 viviendas, de las cuales 37 quedaron destruidas, además de 61 edificios colapsados. Las autoridades reportan 18 vías afectadas y seis aeropuertos fuera de operación, mientras que otro aeropuerto presenta afectaciones en su infraestructura y pista.

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