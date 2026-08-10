Presidente Abelardo de la Espriella confirma 111 muertos y 87 heridos por terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella informó, tras el temblor de magnitud 7,4 que afectó gran parte del territorio nacional en la mañana de este 10 de agosto que la cifra de muertos a causa de la emergencia ascendió a 111 fallecidos y 87 heridos.

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También detalló que hay 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje.

"En el marco del Comité Nacional para el Manejo de Desastres se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día ... se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por los ministros y el señor vicepresidente, que se desplazaran a cada uno de los sitios afectados. Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios, voy a liderar la emergencia como corresponde", anunció el mandatario.



El mandatario De la Espriella indicó que viajará a Quibdó a evaluar la situación, mientras su vicepresidente y otros ministros se movilizarán a Pereira y Cali, otras de las ciudades afectadas.



Agradeció también a los gobiernos de otros países que se han manifestado con apoyos para el país en medio de la emergencia y señaló que la Cancillería y la Vicepresidencia estarán encargadas de coordinar estos esfuerzos. "He dado una orden, lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros, esa es la prioridad"

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En un primer momento, tras el reporte preliminar del movimiento telúrico, el mandatario de los colombianos que se posesionó el pasado 7 de agosto en Cali, anunció que decidió cancelar la agenda que tenía programada para este lunes en Bogotá, en aras de ponerse al frente del manejo de la emergencia. De la Espriella también indicó que viajaría después a Chocó, una de las zonas principalmente afectadas por el sismo.

Tras el sismo, el Presidente convocó inmediatamente un Comité Nacional para el Manejo de Desastres y se reunió en Bogotá con la UNGRD para evaluar la situación, conocer los primeros reportes desde todo el territorio nacional y coordinar las acciones que sean necesarias. "A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos", expresó.

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El Gobierno Nacional declaró "la situación de desastre nacional" ante la magnitud de la emergencia que deja por lo menos más de 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. Ante la magnitud de la emergencia, Asocapitales informó que la declaratoria permitirá fortalecer la movilización y coordinación extraordinaria de recursos y capacidades institucionales para atender a las zonas afectadas. "La prioridad inmediata continúa siendo la búsqueda y rescate de personas atrapadas, la atención de heridos, la evaluación de estructuras y el restablecimiento de servicios esenciales", indicaron.

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