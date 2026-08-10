Fallas en las comunicaciones tras terremoto en Colombia: reportan intermitencias en 5 departamentos

El fuerte terremoto registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto continúa generando afectaciones en distintos sectores del país. Además de los daños reportados en infraestructura y las labores de rescate y atención de la emergencia, Claro Colombia informó que se presentan intermitencias en algunos de sus servicios de telecomunicaciones en varias regiones afectadas por el movimiento telúrico.

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A través de un comunicado, la empresa expresó su solidaridad con las personas impactadas por la emergencia y confirmó que activó sus protocolos de respuesta para atender las fallas registradas en la red.



"Claro Colombia expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por el sismo registrado hoy en distintas regiones del país, así como con sus clientes, colaboradores y comunidades impactadas por esta situación", indicó la compañía.



¿En qué departamentos se presentan las intermitencias?

De acuerdo con el comunicado, las principales afectaciones en los servicios de telecomunicaciones se concentran en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, donde se han registrado problemas de conectividad tras el terremoto.

Según detalló Claro Colombia, las interrupciones del servicio están relacionadas con el impacto que el sismo ha tenido sobre la infraestructura y la operación de la red.



La compañía señaló que las afectaciones identificadas están asociadas a interrupciones en el suministro de energía, la alta demanda de tráfico sobre la red y algunos daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones ubicada en las zonas impactadas.



Mientras avanzan las labores de atención de la emergencia, los equipos técnicos trabajan para recuperar progresivamente la estabilidad de los servicios. "Desde el primer momento, los equipos técnicos y de atención de crisis de Claro Colombia activaron los protocolos de monitoreo y respuesta para atender la situación", afirmó la empresa.

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Además, adelanta trabajos de balanceo de tráfico y otras acciones técnicas dirigidas a estabilizar la red y restablecer gradualmente la prestación normal de los servicios.

Claro Colombia indicó que continuará haciendo seguimiento permanente a la evolución de la emergencia y entregará información actualizada a través de sus canales oficiales.

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