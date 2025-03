50 años de cárcel para señalado asesino de joven en Transmilenio: todo por robarle una gorra

Cristian Sneyder Balaguera Ferrucho, el presunto responsable de la muerte de un joven de apenas 19 años de edad, fue condenado a 50 años de cárcel. El crimen ocurrió en el portal Usme de Transmilenio, en Bogotá, el 9 de marzo de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Balaguera había citado a Joan David Gómez —la víctima— para venderle una gorra clásica por $300.000. Tras llevarse a cabo la transacción, el criminal habría perseguido al joven para robarle el objeto que le acababa de vender.

“Lo atacó con un arma cortopunzante, ocasionándole una herida mortal", destacó el ente investigador. El delincuente se quedó con el dinero y la gorra, pero acabó con la vida del joven.

Luego del crimen, el sujeto intentó huir de la estación de Transmilenio ubicada en el sur de Bogotá, pero fue capturado por un policía minutos después. El uniformado halló en su poder el arma con la que hirió de muerte a Gómez.

El era el joven de 19 años que falleció a manos del ladrón - Noticias Caracol

El contacto entre los dos involucrados se originó en redes sociales. Por este medio, el criminal citó al joven en la estación de Transmilenio de Portal Usme para realizar la venta de la gorra.

El juez del caso le imputó a Balaguera los delitos de homicidio y hurto calificado, los dos con conductas agravadas. La sentencia deberá ser cumplida en un centro penitenciario del país.

Así fue el crimen del joven de 19 años en el Portal Usme

El joven de 19 años arribó a la estación de Transmilenio para adquirir la gorra que Balaguera le había ofertado a través de redes sociales. Tras hacer la compra, Gómez fue abordado por el vendedor y sus dos cómplices, que lo golpearon y le quitaron la prenda. En medio de la agresión, el criminal le propinó una puñalada en la espalda al joven, que cayó al suelo y murió en el lugar.

Aunque la Policía logró la captura del principal sospechoso, los dos cómplices que lo acompañaron en el crimen lograron escapar.

Uno de los familiares de la víctima le contó a Noticias Caracol detalles de lo sucedido: "Johan presentó resistencia ante uno de ellos y estaban peleando a mano limpia cuando por detrás llegaron tres muchachos y me lo apuñalaron por la espalda. Él cae y en ese momento pasó una señora de particular que era enfermera y me lo quiso auxiliar, pero los operarios de Transmilenio no la dejaron; lo llevaron al cuarto de enfermería. Nosotros, mientras llegábamos, estábamos en contacto con el amigo y nunca le dieron respuesta de él hasta que le pedí que me pasara a algún funcionario que lo estaba atendiendo".

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc