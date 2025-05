Agente se hizo pasar por habitante de calle durante 3 meses para capturar peligrosa banda en Bogotá

En un predio lleno de escombros, donde a diario se vendía bazuco, un agente encubierto de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante tres meses, se infiltró como habitante de calle para conocer el modus operandi de una banda delincuencial que se dedicaba al expendio de droga en una peligrosa zona de Usme, en el sur de la ciudad.

"Es una actividad muy riesgosa, uno no está infiltrando ante cualquier tipo de personas. Son delincuentes y ellos saben que para cuidar sus rentas criminales están armados. Otros compañeros han sido descubiertos y los han metido al interior de las ollas para ponerlos a consumir, también los golpean. Incluso, muchos de ellos han perdido la vida", contó el agente para Noticias Caracol.

El operativo se desarrolló después de que una persona del sector alertara a las autoridades. Luego los investigadores realizaron inspecciones judiciales, entrevistas e interceptaciones en las comunicaciones de esta banda, conocida como ‘Los de la U’, llegando a establecer cuáles eran sus alias. Sin embargo aún quedaban muchas preguntas en el aire como quién era el líder, quién el expendedor, quién era el que empacaba el bazuco, entre otras.



Así fue como el agente se ganó la confianza de la banda criminal



En febrero de este año, el agente ingresó por primera vez al predio, tratando de llamar la atención lo menos posible y siempre muy atento a los movimientos. Primero tuvo que conocer cómo se movían los consumidores del sector, quienes en su mayoría estaban en condición de calle, y ganarse la confianza de algunos de ellos. De esta manera, los 'campaneros' (las personas que vigilaban los alrededores de la zona de venta de droga) no iban a sospechar.

"Lo que hice fue tratar de caracterizarme con apariencia de habitante de calle y andar con los consumidores con el fin de lograr que me llevaran y me permitieran el ingreso a esa cuadra. Es una cuadra que es abierta al público, pero realmente no es tan fácil el acceso, pues tienen 'campaneros' en todas las esquinas. Entonces, si no eres del sector, te van a abordar esas personas, te van a increpar, te van a hacer preguntas", contó el agente.

Uno de los integrantes de 'Los de la U'. Suministrada

Cuando finalmente logró ingresar, también tenía que fingir que consumía para que no lo descubrieran, e incluso comprarles a los integrantes de la banda criminal. "Eludía el consumo con cigarrillo. Ellos cargaban sus pipas, pero yo les sacaba una excusa o también cargaba una pipa sin bazuco. Yo aprendía y miraba lo mismo que ellos hacían por el tema con la ceniza, que cargaban en las cajas de fósforos. No fue muy notorio que ellos se dieran cuenta si yo consumía o no, también porque dentro del consumo de los habitantes de calle cada quien carga lo suyo y ya, lo hacen de manera egoísta", relató el agente.

Fueron 29 veces las que el uniformado se infiltró allí, desde febrero hasta mayo, por temporadas de tiempo de seis u ocho horas. Aunque debía tener cuidado de que no lo descubrieran, cada cierto tiempo tenía en contacto con su compañera de patrulla: "Yo le decía: 'Bueno, si yo no la llamo a usted a estas horas, mejor dicho, métase con toda, llame a los cuadrantes porque algo me pasó' ".



El momento de la captura de 'Los de la U'

El agente logró establecer que la banda criminal operaba en un cambuche las 24 horas del día, y los miembros se rotaban para estar al frente del negocio crimina en turnos de aproximadamente 12 horas. Además, algunos de sus expendedores ubicados en la vía mantenían ocultas las dosis en los medidores del gas de las residencias del sector.

Fue el pasado 14 de mayo, hacia las 3:30 de la madrugada, que las autoridades ingresaron a la zona. Se realizaron seis diligencias de registro y allanamiento en los barrios Monte Blanco y Antonio José de Sucre, en Usme. Se hallaron, además, dosis de estupefacientes y 1'400.000 pesos en efectivo, aparentemente producto de la venta de la sustancia alucinógena.

Algunas fotos que se lograron captar de las actividades de 'Los de la U'. Suministrada

Allí se logró la detención de alias ‘María’, ‘Flaco’ y los hermanos ‘Jonathan’ y ‘Fabián’ quienes ejercían sus roles como expendedores. También de su cuñado alias 'Charles’ quien era líder de la organización delincuencial, coordinaba las actuaciones de los demás integrantes, y era quien traía los estupefacientes al sector y los distribuía, tanto en un taxi como en un vehículo particular. Estos capturados tienen antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, fue capturado alias 'Chispiado', sicario de la organización criminal, a quien se le atribuye un doble homicidio ocurrido el cinco de febrero del 2024, en el sector de Chapinerito de Usme por aparentes disputas por control territorial. Cuenta con antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y una orden de captura vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Mientras era adelantado el allanamiento a la residencia de alias ‘Charles’, fue materializada una orden judicial vigente en contra de uno de sus hijos por el delito de porte ilegal de armas de fuego, siendo condenado por un juez de la República a cinco años de cárcel. Asimismo, tras la investigación, uno de los actores criminales, alias 'Tatuaje', se encuentra prófugo de la justicia, y tiene una circular azul de la Interpol por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía Metropolitana informó que en lo corrido del año se han capturado 2.588 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y 212 por homicidio, 139 mediante órdenes judiciales y 73 en flagrancia.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co