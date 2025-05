¿Le robaron el celular en Bogotá? Así puede saber si fue recuperado en megaoperativo de la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), realizó este martes un megaoperativo contra el hurto de celulares y su reventa en la avenida Caracas con calle 13, una zona dedicada a la comercialización de estos aparatos en la capital.

Este sector es uno de los más nombrados en las denuncias de redes sociales, ya que los ciudadanos ven que sus celulares, tras ser robados, reportan como última ubicación este punto. Luego, algunos incluso dicen que los empiezan a llamar intentado estafarlos. "Nos llaman de números de estafas porque no han podido entrar al teléfono. Se siente uno impotente y que no se puede hacer nada", indicó una ciudadana en su cuenta de X.

Es por eso que las autoridades decidieron intervenir 70 establecimientos comerciales de esta zona. Durante los operativos de registro y control, la Policía Metropolitana llevó a cabo tres diligencias de allanamiento y cuatro ocupaciones con fines de extinción de dominio en locales reincidentes en el hurto y comercialización de dispositivos móviles reportados como robados.



"Estos locales tuvieron reincidencia en varios allanamientos, al encontrarles diferentes equipos móviles que aparecían hurtados en las plataformas. (...) Estamos ejecutando el control, con Policía judicial, de los diferentes locales, buscando identificar si tienen celulares hurtados", indicó el brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Como resultado de esta acción conjunta, se incautaron 45 dispositivos que contaban con reporte por hurto. Asimismo, fueron verificados 700 IMEI (International Mobile Equipment Identity), que es un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial, por lo que es clave para saber si un celular fue robado.

Cabe resaltar que quienes revenden celulares hurtados incurren en el delito de receptación, que consiste en recibir, ocultar, adquirir o enajenar bienes que son producto de un delito anterior, en este caso hurto a personas.

La Policía Nacional destacó que, en lo corrido del año 2025, se logró la recuperación de 1.800 celulares, la captura de 1.372 personas por el delito de hurto de celulares, y otras 549 por el delito de receptación. Asimismo, se reportaron 11.843 casos de hurto de celulares, lo que representa una reducción del 32 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Cómo saber si su celular está entre los dispositivos recuperados en Bogotá?

La Policía Metropolitana indica que las personas que estén intentando recuperar su celular hurtado en la ciudad puede acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano, donde están por un periodo los teléfonos celulares recuperados. En el caso de los dispositivos móviles recuperados en la Avenida Caracas con calle 13, se encuentran en la estación Mártires.

La Policía recuerda a la ciudadanía que siempre que se compre un celular, se registre el número del IMEI ante el operador correspondiente para que, en caso de ser hurtado, se pueda averiguar con la Policía si fue recuperado en estos operativos. En la página web de la Policía se puede consultar con el número IMEI si el celular fue recuperado por la institución.

Si se logra verificar que el celular es de la persona, esta debe presentar en el CAI o estación la factura del celular o un documento que certifique que lo adquirió de manera legal.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no compren celulares en establecimientos de comercio no autorizados, ni que sean de segunda, ya que estos no tienen garantía. Asimismo, a que si son víctimas de hurto denuncien ante las autoridades, pues esto facilita a que se pueda identificar a los responsables del delito.

