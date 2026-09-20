Grave accidente de bus en Usaquén se registra este 20 de septiembre: habría más de ocho heridos

El estruendo de un accidente alertó a la comunidad de un barrio en el norte de Bogotá durante la jornada de este 20 de septiembre. Al salir de las viviendas, los habitantes se encontraron con un bus que, al parecer, perdió el control de sus frenos y se volcó cerca de varias viviendas. Lejos de solo dejar daños materiales, este hecho tendría como saldo a varias personas heridas, cuyo estado actual se desconoce.



El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., según la información enviada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Específicamente, el bus se volcó en la carrera 44A con calle 192, que corresponde al barrio El Codito, localidad de Usaquén. Hasta el lugar tuvieron que desplazarse unidades de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Preliminarmente, se reportaron ocho personas lesionadas, de acuerdo con las primeras notas conocidas por la entidad. (Le puede interesar: Se revelan videos de últimos minutos con vida de Cristian Garzón, guarda de TransMilenio asesinado)

De acuerdo con imágenes grabadas por testigos oculares del hecho, el bus no corresponde al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). El bus sufrió daños en su estructura y perdió varios vidrios, pero se desconoce si el conductor está entre los afectados. En el sitio se ve que un árbol, al parecer, cayó después de que el vehículo se estrellara con él.

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, en lo corrido de 2026 (con datos registrados hasta julio), se han registrado 1.610 siniestros graves que registraron lesionados. Por otro lado, esta cifra cerró con 11.403 registros en 2025. Sin embargo, hubo un decrecimiento en estos reportes, pues en 2024 se registraron 12.415 siniestros con lesionados. Producto de estos graves hechos, en 2025 fallecieron 566 personas. (Lea también: Familia es señalada de secuestrar y agredir a manicurista en Bogotá: habría sido por venganza)



Estadísticamente, está demostrado que los motociclistas, peatones y conductores son los tres actores que más figuran entre las víctimas. Según el observatorio, los usuarios de motocicletas han tenido un aumento significativo en las cifras de fatalidades por los cambios de dinámicas de transporte que vinieron después de la pandemia de COVID-19, ya que se observó un incremento del 41 % entre 2021 y 2024.

María Paula Rodríguez Rozo

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