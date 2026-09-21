Un cuerpo fue hallado en un canal del sur de Bogotá este 21 de septiembre: lo que se sabe del caso

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de este lunes 21 de septiembre dentro de un caño ubicado en el barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo se produjo hacia las 6:36 de la mañana, cuando una de las patrullas de vigilancia que recorría la zona fue alertada sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida al interior del canal.



Tras recibir el reporte, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras se esperaba la llegada del personal encargado de realizar la inspección técnica del cadáver. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. En el sitio también estuvieron funcionarios de criminalística, quienes adelantaron las labores correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Autoridades buscan establecer qué ocurrió

Por ahora, no se ha establecido si el cuerpo presenta signos de violencia, por lo que todavía no es posible determinar si se trataría de un homicidio o de una muerte por otra causa. Tampoco se ha confirmado si la persona encontrada corresponde a alguien que hubiera sido reportado como desaparecido en Bogotá. (Lea también: Reportan misterioso hallazgo de cuerpo dentro de un carro en el norte de Bogotá: esto se sabe)

Las autoridades esperan que la inspección técnica y las demás diligencias de investigación permitan establecer la identidad de la víctima y aportar elementos para reconstruir lo ocurrido antes de que el cuerpo fuera encontrado en el caño. Una vez finalicen las labores de criminalística, el cuerpo será trasladado para los procedimientos forenses correspondientes.

Cifra de homicidios en Bogotá

El hallazgo ocurre en medio del seguimiento a las cifras de homicidio en Bogotá durante 2026. De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), con corte al 14 de septiembre, en la capital se habían registrado 770 homicidios.

Para el mismo periodo de 2025, la Policía registraba 842 asesinatos, según el reporte mencionado.

La cifra corresponde a homicidios registrados en la ciudad y no implica que el caso encontrado este lunes en Kennedy haya sido contabilizado como homicidio, pues las autoridades todavía deben establecer las causas y circunstancias de la muerte.

María Paula Rodríguez Rozo

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