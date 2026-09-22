Murió un hombre tras ser detenido por la Policía en sur de Bogotá: investigan a 7 uniformados

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta, un hombre de 32 años que falleció luego de ser detenido durante un procedimiento policial en el sector de Caracolí, ubicado en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. El caso ha generado conmoción entre los habitantes de la zona y llevó a que siete uniformados fueran apartados temporalmente de sus funciones mientras avanzan las indagaciones.



La situación fue revelada en un informe de Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, donde el periodista recogió tanto los testimonios de los familiares de la víctima como las imágenes grabadas por varios residentes del sector.

De acuerdo con la versión entregada por los allegados de Balanta, el hombre se dirigía a su vivienda después de estar con su pareja cuando se presentó una situación relacionada con varias personas que se encontraban en el sector. Según sus familiares, los uniformados habrían confundido a Donovan con algunas de las personas involucradas en el hecho y comenzaron una persecución. Los allegados aseguran que, una vez fue alcanzado, habría sido reducido por varios policías.

La familia sostiene que durante el procedimiento el hombre recibió golpes y que incluso habría sido sometido al uso de un dispositivo de descarga eléctrica. Estas afirmaciones hacen parte de los elementos que están siendo revisados por las autoridades y aún no han sido corroboradas oficialmente.



Videos grabados por la comunidad serán clave en la investigación

Uno de los aspectos más relevantes del caso son los videos captados por habitantes de Caracolí y divulgados por el Ojo de la Noche. Las grabaciones se han convertido en una de las principales piezas de análisis para reconstruir lo ocurrido durante la detención. Según se conoció, en una de las imágenes se observaría a uniformados golpeando al hombre cuando ya se encontraba reducido y esposado. Precisamente, la autenticidad, el contexto y el contenido de estos registros serán evaluados por los organismos encargados del caso.



Las autoridades buscan establecer si el procedimiento se ajustó a los protocolos establecidos y si existe alguna relación entre la intervención policial y la muerte del ciudadano.



ÁNGELA URREA PARRA

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