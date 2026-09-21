Cayeron 'Las Tomaseras': drogaban a hombres para robarlos en Bogotá; uno murió

Una ofensiva liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dejó como resultado la captura de 37 personas vinculadas a diferentes delitos en la capital. Entre los casos que más llamaron la atención de las autoridades está la desarticulación de una estructura conocida como 'Las Tomaseras', conformada por dos mujeres señaladas de utilizar sustancias químicas para incapacitar a sus víctimas y posteriormente robarles sus pertenencias.



La información fue divulgada en el marco de la estrategia denominada “37 delincuentes capturados en masiva ofensiva contra el crimen en la capital”, que incluyó allanamientos y operativos en varias localidades de Bogotá. Según el balance oficial, las acciones permitieron afectar distintas estructuras vinculadas con homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y otros delitos de impacto en la ciudad. De acuerdo con las autoridades, las dos mujeres capturadas, de 29 y 37 años, son investigadas por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto agravado y calificado. El proceso se relaciona con hechos ocurridos el 27 de febrero de 2025, cuando un hombre de 37 años perdió la vida después de haber sido presuntamente sometido a una mezcla de medicamentos utilizada para dejarlo en estado de indefensión.

La hipótesis de la investigación señala que las sospechosas habrían aprovechado la vulnerabilidad de la víctima para apoderarse de sus pertenencias. Posteriormente abandonaron el lugar, mientras el hombre sufrió complicaciones que terminaron causándole la muerte. Las autoridades buscan establecer con precisión la relación entre las sustancias suministradas y el fallecimiento de la víctima. Las capturas se realizaron en las localidades de Santa Fe y Bosa, como resultado de las labores de seguimiento e investigación adelantadas por los organismos judiciales.



Así operaban las señaladas integrantes de 'Las Tomaseras'

Las investigaciones indican que las mujeres identificaban a sus posibles víctimas en establecimientos nocturnos ubicados principalmente en las localidades de Chapinero, Kennedy y Teusaquillo. Una vez lograban establecer contacto y ganarse la confianza de los hombres, presuntamente acordaban trasladarse a viviendas para continuar compartiendo.

Según la información recopilada por los investigadores, era en esos espacios privados donde presuntamente suministraban una combinación de medicamentos compuesta por ketamina y zolpidem. Las autoridades sostienen que la mezcla de estas sustancias con alcohol u otros elementos consumidos previamente podía aumentar el estado de indefensión de las víctimas. Una vez las personas perdían capacidad de reacción, las mujeres aprovechaban para hurtar celulares, dinero, tarjetas bancarias y otros objetos de valor antes de abandonar los inmuebles.



Las autoridades informaron que ambas capturadas registran antecedentes relacionados con hurto agravado y calificado, un aspecto que ahora forma parte de las investigaciones para determinar si existe relación con otros casos ocurridos en Bogotá bajo una modalidad similar. Por esta razón, los organismos judiciales avanzan en la revisión de denuncias y procesos relacionados con robos cometidos mediante el uso de sustancias químicas en diferentes sectores de la ciudad. La finalidad es establecer si otras personas pudieron ser víctimas del mismo esquema delictivo.



La ofensiva dejó 37 capturados en Bogotá

El caso de ‘Las Tomaseras’ hizo parte de una operación más amplia desarrollada en varias localidades de la capital. Según el balance entregado por las autoridades, se realizaron 18 diligencias de registro y allanamiento en sectores de San Cristóbal, Bosa, Santa Fe y Los Mártires, donde fueron capturadas 37 personas señaladas de participar en distintas actividades criminales.



Durante los operativos también fueron incautadas 20 armas de fuego, más de 35 kilogramos de estupefacientes, 73 teléfonos celulares y más de 41 millones de pesos en efectivo que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades ilícitas. Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que ahora avanzan en los procesos judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

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ÁNGELA URREA PARRA

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