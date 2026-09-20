Desalojaron de su casa a la hermana de Ana Lucía, la niña encontrada en alcantarilla de Bogotá

El presunto responsable por el asesinato y desaparición de Ana Lucía González, la niña de nueve años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá, ya fue enviado a la cárcel. La Fiscalía adelantó una investigación durante tres días para establecer cómo ocurrió el crimen. Pero la familia de esta pequeña no solo enfrenta el dolor de haber perdido a la menor de edad; su hermana fue sacada del apartamento donde ocurrieron los hechos.



Así lo informó Daniel Solarte, abogado defensor de la familia de Ana Lucía, en entrevista con Noticias Caracol. El litigante habló sobre los nuevos detalles de la investigación, pero también sobre la compleja situación que están pasando sus representados, porque, aunque haya justicia, todavía hay retos por delante.

Los avances de la investigación en el caso de Ana Lucía

Solarte dijo de entrada que la forma de actuar del procesado, José Rojas Lárez, mostró “definitivamente (...) una premeditación bastante compleja, unos actos violentos en el cuerpo de la menor bastante complejos”. Para el abogado, estos elementos solo muestran que el actuar de Rojas era completamente irracional y desproporcionado contra la menor.

La defensa sostiene que, bajo motivos muy reprochables, el cuerpo y la vida de Ana Lucía fueron instrumentalizados para hacerle daño a la hermana mayor de la niña. “No tenía absolutamente nada que ver en las discusiones internas del señor Rojas y lastimosamente terminó pagando los platos rotos de esta persona que realmente no tiene escrúpulos”. De momento, la Fiscalía no tiene identificadas a más personas que hayan actuado en complicidad con Rojas para cometer el crimen. La hipótesis oficial lo vincula exclusivamente a él.

Hay que recordar que José Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y acto sexual agravado. Además, fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra. “El señor Rojas se enfrenta a un juicio oral y público”, adelantó Solarte. En el marco de las diligencias, este hombre de 29 años tendrá que probar su inocencia. “Creo que eso no se va a poder porque el cómputo de la Fiscalía, incluso solamente hablando de los tres días que se ha desarrollado esta investigación... es totalmente sólida”. A su juicio, los delitos incluso podrían tener más agravantes y las conductas podrían variar una vez se conozca la totalidad de los exámenes practicados al cuerpo de la menor.



La hermana de Ana Lucía fue desalojada

La hermana de la pequeña víctima, de 24 años, estaba viviendo en un apartamento de Mosquera, municipio de Cundinamarca, con Rojas. Ambos llevaban aproximadamente un año y medio de relación y habían convivido antes juntos en el estado de La Guaira, en Venezuela.

Ahora, junto a su familia, espera que el cuerpo de Ana Lucía les sea entregado para darle cristiana sepultura en su patria, Venezuela. Sin embargo, el trámite de repatriación será complicado. “Estamos hablando de una familia de escasos recursos”, detalló Solarte, quien acotó a la solidaridad de la comunidad para solicitar apoyo.



Y es que el abogado reveló que la joven de 24 años fue desalojada de la vivienda donde ocurrieron los hechos por decisión del propietario. “Se encuentran totalmente desprotegidos”, advirtió. La mujer solo tuvo derecho de pasar una última noche en la vivienda, pero debe buscar una nueva casa después de recibir esta notificación de improviso. “Realmente su situación en este momento es de inestabilidad total”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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