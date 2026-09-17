Alcalde de Bogotá descarta racionamiento de agua en la ciudad: "No existe ese riesgo"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que, por ahora, la ciudad no tendrá racionamientos de agua. El anuncio se da en medio de un fenómeno de El Niño que se proyecta como uno de los más fuertes de las últimas décadas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aseguró el pasado 10 de septiembre que hay un aumento del 75% de probabilidad de que el fenómeno sea el más intenso de los últimos 76 años .



“No fue fácil, pero logramos gracias a eso tener hoy la posibilidad de anunciarle hoy a Bogotá que no hay ningún riesgo de que en este fenómeno de El Niño tengamos racionamiento de agua en Bogotá, no existe ese riesgo", aseguró el mandatario de la ciudad durante el 18º Congreso Anual de Energía Acolgen.

El alcalde Galán agregó que ya se garantizo el abastecimiento de agua para la capital colombiana "en medio del peor fenómeno de El Niño que va a tener el país”. Por su parte, la empresa Acueducto de Bogotá compartió unas fotografías del comparativo del embalse San Rafael, en donde se observa la diferencia del nivel del agua en abril de 2024, con respecto a este mes de septiembre de 2026. "Esta es una de las reservas que hace parte del sistema que lleva agua a Bogotá y hoy nos da buenas noticias, incluso con el fenómeno de El Niño en camino", se lee en un texto compartido por la empresa.

"Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, podrían presentarse incrementos de la temperatura del aire por encima de los valores climatológicos normales en diferentes regiones del país (Pacífica, Andina y Caribe, principalmente), así como reducción significativa de las precipitaciones", alertó el Ideam en su más reciente informe sobre el fenómeno.



Consejos para evitar el mal uso del agua

La entidad agregó que a pesar de los buenos niveles del embalse y el descarte de un racionamiento de agua por parte del alcalde, los habitantes de la ciudad no deben bajar la guardia y recomiendan mantener un uso responsable del agua. "Este es el resultado de los buenos hábitos desde casa y el esfuerzo técnico de nuestros ingenieros. Después de lo que vivimos con el racionamiento sabemos que cada gota cuenta", añadieron. Asimismo, compartieron tres consejos claves para las personas y el ahorro de agua en la ciudad:



Duchas máximo de 3 minutos.

Cierra la llave mientras te cepillas.

Usa la lavadora con carga completa.

El Ideam ha alertado frecuentemente sobre el fenómeno de El Niño y cómo sus “condiciones favorecen una mayor evapotranspiración, incrementan la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos, y pueden contribuir al desarrollo de episodios de estrés hídrico, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad o con antecedentes de déficit de precipitación", según lo explicado por teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.



"Con la actualización más reciente se ratifica el cuarto trimestre móvil de condiciones de El Niño, con una probabilidad del 75 % de que se convierta en uno de los fenómenos más intensos registrados. Colombia avanza hacia su consolidación y desde el Ideam mantenemos el monitoreo permanente para brindar información oportuna que permita a los territorios prepararse frente a sus posibles impactos”, agregó la funcionaria.

