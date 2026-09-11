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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Sinuano Día, resultados viernes 11 de septiembre de 2026: números ganadores con la quinta cifra

Sinuano Día, resultados viernes 11 de septiembre de 2026: números ganadores con la quinta cifra

El Sinuano Día juega de lunes a domingo a las 2:30 de la tarde. Conserve su boleto en buen estado y siga EN VIVO los resultados de la tarde de este martes.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Sinuano Día 4 de agosto de 2026: resultados completos, números ganadores
Sinuano Día: resultados completos, números ganadores -
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El Sinuano Día juega a las 2:30 de la tarde de este viernes, 11 de septiembre de 2026. Este juego hace parte de los sorteos que se realizan todos los días en Colombia y es seguido principalmente en la región Caribe. El sistema se basa en una combinación de cuatro cifras, acompañada por una quinta cifra que también se publica junto al resultado oficial.

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Sinuano Día resultados de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

¿Qué es el Sinuano Día y cómo se juega?

El Sinuano Día es una modalidad de chance en la que se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Después de registrar la apuesta, el participante espera el resultado del sorteo para comprobar si alguna de las combinaciones jugadas coincide con las cifras anunciadas oficialmente. El nombre del juego está relacionado con la región del río Sinú y forma parte de los sorteos que operan diariamente en el país. A lo largo de los años se ha mantenido dentro de la oferta de juegos de suerte y azar que funcionan mediante sorteos numerados y resultados diarios.

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Para participar, se elige una combinación numérica de cuatro cifras. Luego se define el valor de la apuesta y la modalidad en la que se quiere jugar. Una vez registrada la operación en un punto autorizado, el sistema entrega un comprobante que debe conservarse para cualquier verificación posterior. El número puede ser escogido directamente por el jugador o generado mediante las herramientas disponibles en el punto de venta. Una vez realizado el proceso, la jugada queda inscrita para el sorteo del día correspondiente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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