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Afectación a la movilidad en Bogotá por cuenta de manifestaciones en la calle 26 y la avenida NQS

Equipos de monitoreo realizan seguimiento permanente a la avenida Calle 26 y la NQS y la Secretaría de Movilidad informó sobre vías alternas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Afectación a la Movilidad en Bogotá por cuenta de manifestaciones en la calle 26 y la avenida NQS
Movilidad en Bogotá -
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En la tarde de este viernes, las autoridades en Bogotá reportan cierres viales en inmediaciones de la Universidad Nacional debido a manifestaciones ajenas a la operación de TransMilenio. Según la Secretaría de Movilidad, se presenta un cierre vial por manifestación en la avenida El Dorado con carrera 33, con afectación de las calzadas mixta y exclusiva en sentido oriente-occidente. Los participantes avanzan hacia la Universidad Nacional y continúan su recorrido por la calle 26 con dirección al occidente.

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Mientras tanto, los equipos de monitoreo realizan seguimiento permanente a la avenida Calle 26 y la NQS, corredores que a esta hora registran movilidad fluida y sin contratiempos. Por otra parte, quienes planeen salir de Bogotá por la calle 80 deben tener en cuenta el cierre de la glorieta de Siberia, en el sector de Parcelas, situación que está generando represamiento vehicular. Como ruta alterna, se recomienda tomar la calle 13.

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