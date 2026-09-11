Así puede tramitar su pasaporte en Bogotá: puntos de atención y link oficial para sacar la cita

Si tiene previsto un viaje internacional o necesita actualizar su pasaporte para salir del país, ahora cuenta con más opciones para realizar el trámite de expedición o renovación del pasaporte en Bogotá. La alianza entre la Alcaldía y el Ministerio de Relaciones Exteriores permitió habilitar siete puntos de la Red CADE y SuperCADE para acercar este servicio a diferentes localidades de la capital. La medida busca facilitar el acceso de la ciudadanía a este trámite, reduciendo desplazamientos y permitiendo que más personas puedan gestionar su pasaporte en puntos cercanos a sus lugares de residencia o trabajo. Actualmente, el servicio está disponible en los SuperCADE Las Américas y Calle 13, así como en los CADE Fontibón, Santa Lucía, Tunal, Servitá y La Gaitana, este último ubicado en la localidad de Suba.



¿Cómo agendar una cita para sacar el pasaporte en Bogotá?

Antes de acudir a cualquiera de estas sedes, es indispensable programar una cita. Las autoridades reiteran que este agendamiento es completamente gratuito y debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales de la Cancillería de Colombia, evitando intermediarios o sitios web no autorizados. El enlace oficial para solicitar la cita es: https://www.cancilleria.gov.co/atencion-y-servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/pasaportes

Una vez obtenga la cita, deberá presentarse en el punto seleccionado con al menos 20 minutos de anticipación. Durante la atención se realizará la formalización de la solicitud y la validación de los requisitos exigidos para la expedición del documento. Para los mayores de edad, el proceso requiere la presentación de la cédula de ciudadanía digital o de la cédula amarilla con hologramas. Si ya posee un pasaporte vigente o vencido, también deberá presentarlo. En caso de pérdida o hurto, la novedad podrá informarse directamente durante el trámite, bajo la gravedad de juramento.

Si el trámite corresponde a un menor de edad, será necesaria la presencia de uno de sus padres o del representante legal. Además, deberá presentarse copia auténtica del registro civil de nacimiento y, para quienes tienen entre 7 y 17 años, la tarjeta de identidad original. En cuanto a los costos, la ciudadanía puede elegir entre dos tipos de libreta.



¿Cuánto cuesta el pasaporte en Bogotá?

El pasaporte ordinario de 32 páginas tiene un valor de $195.600, mientras que el pasaporte ejecutivo de 48 páginas cuesta $335.400. Las personas que cuenten con certificado electoral vigente podrán acceder a un descuento del 10 % sobre el valor del documento. Las opciones de pago incluyen la plataforma PSE y las transacciones mediante tarjetas débito o crédito directamente en la oficina donde se realiza el trámite. Las autoridades aclararon que no se reciben pagos en efectivo, razón por la cual recomiendan verificar previamente los medios disponibles antes de asistir a la cita.



Uno de los aspectos que más interesa a quienes necesitan el documento con rapidez es el tiempo de entrega. De acuerdo con la información oficial, el pasaporte estará disponible aproximadamente 48 horas después de efectuado el pago y deberá reclamarse en el mismo punto donde se realizó la solicitud. Para este proceso no será necesario agendar una nueva cita. El servicio opera de lunes a viernes en jornada de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. en las sedes habilitadas. Las autoridades insisten en que la mejor recomendación para proteger sus datos personales y evitar fraudes es realizar el trámite directamente a través de los canales oficiales de la Cancillería de Colombia, sin recurrir a terceros que ofrezcan citas o supuestas agilizaciones del proceso.



ÁNGELA URREA PARRA

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