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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan al hombre señalado de atacar con una piedra a un vigilante por robarlo en Bogotá

Capturan al hombre señalado de atacar con una piedra a un vigilante por robarlo en Bogotá

La víctima, Ricardo Rodríguez, está internado en un centro asistencial y reviste una condición de gravedad tras la agresión.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Vigilante
Este es el hombre capturado por las autoridades.
Redes sociales

El alcalde Carlos Fernando Galán informó en la mañana de este 11 de septiembre que el hombre señalado de agredir a un guardia de seguridad en el occidente de Bogotá finalmente fue capturado por las autoridades. En video quedó registro de la brutal agresión que sufrió este hombre de la tercera edad, que estaba trabajando como vigilante en el barrio Modelia, cuando fue interceptado por este sujeto que le robó su celular y su bicicleta el pasado 5 de septiembre. La captura ocurrió gracias al trabajo entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Mientras avanza el proceso judicial contra este hombre, don Ricardo Rodríguez sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Y es que el vigilante de 63 años fue atacado con brutalidad mientras revisaba su celular junto a la caseta donde solía instalarse para su trabajo. De repente, llegó este hombre que le lanzó una piedra a sus espaldas. Don Ricardo cayó herido y volvió a ser atacado incluso en este estado. Todo este episodio quedó grabado por una cámara de seguridad. El material le dio la vuelta a las redes sociales y causó la indignación de muchos.

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De acuerdo con el mandatario de Bogotá, este es solo uno de otros delitos de los que este sujeto es señalado. “No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, dijo Galán en su trino. Sin embargo, no dio el nombre del capturado.
Simultáneamente a la publicación, la Fiscalía participa en una audiencia en la que se le imputarán delitos por los hechos relacionados con la agresión contra el guardia. Así, también podría determinarse, por decisión de un juez de control de garantías, si este hombre recibirá medida de aseguramiento.

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