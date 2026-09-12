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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / En Bogotá, supuesto barrista habría atacado con arma cortopunzante a adulto mayor y fue detenido

En Bogotá, supuesto barrista habría atacado con arma cortopunzante a adulto mayor y fue detenido

En videos de cámaras de seguridad se ve el momento en el que el señalado agresor persiguió a un hombre de 63 años y terminó causándole lesiones con un puñal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de sept, 2026
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En Bogotá, supuesto barrista habría atacado con arma cortopunzante a adulto mayor y fue detenido
Será judicializado por lesiones personales -
Policía de Bogotá

La Policía en Bogotá informó sobre la captura de un hombre de 31 años de edad, quien fue señalado de lesionar con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años, en el barrio Galerías, localidad de Teusaquillo. De acuerdo con la información de las autoridades, el hecho se habría presentado en medio de una situación de intolerancia. Después de ser resultar herida, la víctima fue trasladada a un centro asistencial.

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El capturado, quien sería hincha de un equipo de fútbol colombiano, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

La teniente coronel Gerly Yamile Mesa, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, así informó lo sucedido: “La Policía Nacional en Bogotá capturó a una persona de 31 años de edad en la localidad de Teusaquillo, barrio Galerías, quien momentos antes habrían lesionado con arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años de edad. Invitamos a toda la ciudadanía a resolver sus conflictos a través del diálogo, la tolerancia y a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea #123 o el CAI más cercano”.

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En videos de cámaras de seguridad se alcanza a apreciar como un hombre, que sería el capturado, perseguía al adulto de 63 años para apuñalarlo y luego escapó del lugar junto a un grupo de barristas.

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Capturan a hombre que agredió con una piedra a un vigilante

Esta misma semana, las autoridades en Bogotá informaron sobre la captura de Randy Jhonso Bozo Molina, el hombre que aceptó haber atacado con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, vigilante de 63 años que continúa hospitalizado en el Hospital de Kennedy tras recibir dos fuertes golpes por parte del detenido, quien, además de causarle graves heridas a la víctima, le robó sus pertenencias, incluida una bicicleta.

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A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que judicializó a Bozo “como presunto responsable de agredir con un objeto contundente a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, el pasado 5 de septiembre”.

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De acuerdo con la investigación del ente acusador, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el hoy capturado la habría atacado con una piedra, ocasionándole lesiones de gravedad.

¿Por cuál delito acusaron a hombre que atacó a vigilante en Bogotá con una piedra?
Randy Jhonso Bozo aceptó el cargo -
Noticias Caracol / Fiscalía

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado cómo Randy Bozo, aprovechando el estado de indefensión de la víctima, quien estaba de espaldas mirando su teléfono celular, la golpeó en la cabeza en dos oportunidades. Incluso, continuó la agresión cuando el vigilante ya se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse.

La Fiscalía indicó que, por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por el procesado.

Bozo permanece privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de esta agresión. “Este último caso se presentó en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante. Por esta conducta fue judicializado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas, y arma blanca”, especificó la Fiscalía.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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