CAR abre investigación por presunta tala de árboles en reserva forestal de Bogotá

La intervención de un área boscosa en el sector de Torca, en la localidad de Usaquén, llegó a la atención de las autoridades ambientales luego de una denuncia interpuesta por la empresa Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S, por la presunta tala de árboles en inmediaciones de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó una visita técnica al predio y confirmó que en dos sectores del terreno fueron talados aproximadamente 64 árboles de eucalipto común (Eucalyptus globulus). Según la entidad, durante la inspección no se encontró evidencia de una autorización de aprovechamiento forestal para realizar esta actividad.

El pronunciamiento de la CAR se conoció este 11 de septiembre de 2026 y constituye uno de los primeros resultados de las denuncias que habían sido presentadas durante los últimos meses por la organización, que advertía "reiteradamente que la tala avanzaba de manera progresiva y que la ausencia de intervención, permitiría un daño ambiental irreversible". En la denuncia, se expuso que los hechos habrían ocurrido en el "lindero entre la Finca Novitá y el Conjunto Residencial Campestre Bosques de Torca". Además, solicitaron que la Fiscalía investigue la "posible responsabilidad de personas relacionadas con la Finca Novitá", suscribe la denuncia.

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CAR confirmó tala de árboles en dos sectores del predio

Durante la visita realizada por funcionarios de la autoridad ambiental se estableció que los árboles talados estaban distribuidos en dos puntos del predio, "sin evidencia de trámite de aprovechamiento forestal ante la Corporación". De acuerdo con la CAR, los ejemplares intervenidos no presentaban condiciones físicas o sanitarias que permitieran determinar que existía un riesgo de caída que justificara su eliminación. Yuber Yesid Cárdenas, director regional Bogotá-La Calera de la CAR, explicó que la inspección también permitió identificar daños sobre vegetación que no correspondía únicamente a los árboles de eucalipto.



"Durante la visita se evidenció que los árboles fueron talados en dos sectores del predio y que no presentaban condiciones físicas o sanitarias que permitieran establecer que se encontraban en riesgo de caída. Además, se identificaron afectaciones sobre vegetación nativa y especies epífitas presentes en el área", señaló el funcionario. La Corporación indicó además que adoptó una medida preventiva frente a las actividades identificadas y que comenzó el proceso para determinar quiénes serían los responsables de la intervención.



Según la información entregada por la CAR, el terreno inspeccionado se encuentra completamente dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Los puntos donde fueron identificadas las talas corresponden principalmente a una zona de restauración, aunque también se encontró afectación en un área clasificada como zona de preservación. "De acuerdo con las disposiciones aplicables a esta área protegida, la tala de la vegetación existente requiere autorización expresa de la autoridad ambiental", indicó la entidad.



CAR encontró afectaciones en especies nativas

La entidad reportó afectaciones en especies nativas como tuno esmeraldo, raque, gaque y uvillo. También fueron encontradas bromelias, orquídeas, musgos y líquenes afectados durante las actividades realizadas en el terreno. La Corporación señaló que varias de estas especies cuentan con protección mediante normas de "veda legal en Colombia, lo que significa que su extracción, transporte y comercialización silvestre están prohibidos por la ley". En total, los funcionarios lograron identificar aproximadamente 11 árboles y arbustos pertenecientes a especies nativas que resultaron afectados. Sin embargo, la CAR aclaró que durante la visita no fue posible establecer con precisión el número total de individuos y especímenes comprometidos.

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La intervención habría sido advertida desde el 31 de mayo de 2026 por residentes de la Urbanización Bosques de Torca. Según la información recopilada por los denunciantes, desde esa fecha se observaron actividades de tala en el lindero oriental de la copropiedad. Los residentes enviaron comunicaciones a la administración del conjunto para solicitar que se tomaran medidas frente a lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de la reserva. Ante la continuidad de las actividades, Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. informó que realizó un seguimiento de la zona mediante inspecciones de campo, fotografías aéreas, sobrevuelos con drones, registros de video, comparación de imágenes tomadas en diferentes momentos y georreferenciación.

De acuerdo con los resultados de esa revisión, los denunciantes calcularon que la intervención había alcanzado más de dos hectáreas de bosque. Posteriormente, el 3 de julio de 2026, la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra responsables aún por determinar. En el documento se pidió investigar posibles conductas relacionadas con deforestación, promoción y financiación de la deforestación y daños a los recursos naturales. También se presentaron comunicaciones y denuncias ante la Policía Nacional y la Policía Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente, la CAR y el Ministerio de Ambiente.

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"Hacemos un llamado a respetar las disposiciones ambientales establecidas para las áreas protegidas y a adelantar previamente los trámites y autorizaciones correspondientes ante la autoridad ambiental cuando se pretenda realizar aprovechamiento o intervención de la cobertura vegetal. La CAR ha iniciado las acciones correspondientes para individualizar a los responsables y establecer las sanciones a que haya lugar", concluyó el director de la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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